Actriz amenaza a Imelda Tuñón en 'VLA': Entregaría pruebas a Maribel Guarida de su adicción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y activista en contra del maltrato animal, Nagibe Abbud, brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, que salió este miércoles 29 de enero, en la que mandó una clara amenaza a Imelda Garza Tuñón, para que admita que tiene problemas o entregará pruebas de sus adicciones a su suegra, la actriz, Maribel Guardia, revelando oscuros secretos. El reportero Gabo Cuevas asegura que sí pudo ver las pruebas, legitimando la palabra de la amiga de Julián Figueroa.

La demanda interpuesta por la actriz de Corona de Lágrimas ha dejado en completo shock y ha dividido opiniones, pues unos le aplauden que denuncie que su nuera no puede cuidar de su hijo, José Julián Figueroa, si es adicta a las drogas y al alcohol, y más si es verdad que el menor la vio con un hombre en pena intimidad, mientras que otros tachan de sospechosos que apenas la joven se mudó con su hijo sacará dichas acusaciones cuando vivieron juntas por casi dos años tras muerte de Julián.

Pero ahora, Nagibe, que se dice amiga del actor de Mi Camino Es Amarte, en entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, declaró que ella tiene pruebas de todo lo que le acusa Maribel, señalando que de entregarlas la va a hundir y sería la actriz de más de 60 años que se quedaría con la custodia del menor: "Mis pruebas cambiarían todo, absolutamente, creo yo que asegurarían la custodia a Maribel, es todo entorno a drogas, alcohol, a fiesta. Estás últimas pruebas son de los últimos novios de Imelda, no son mías, ella nunca me tuvo confianza para decirme 'ey vamos por 25 gramos'".

Según la actriz, ella lo único que desea es el bienestar del nieto de la actriz de Televisa y el difunto Joan Sebastian, por lo que afirma que si ella va y busca ayuda, admitiendo que sí tiene un problema que pone en riesgo al niño, ella se encargara de que jamás se vean esas pruebas, pero sí no, las enviará a Guardia: "Si en verdad ama a su hijo, acepte la realidad, pida ayuda y yo me voy a encargar de que las evidencias no salgan a la luz. Sí (le daría las pruebas a Maribel), porque yo no soy cómplice de nada".

Yo creía en Imelda, yo la defendería y decía 'Imelda no tiene mala vibra, Imelda es linda, es linda', pero yo no puedo ser cómplice, nada más por un cariño que tengo por lo que vivimos en el grupo", agregó.

De igual forma, mencionó que cuando Julián falleció, ella decidió alejarse de la exintegrante de Quiero Cantar por estas adicciones y se mantuvo alejada, hasta ahora, pero que su único fin es demostrar la verdad: "Imelda siempre traía droga, porque incluso cuando lo dejó hacer en frente de mi, se iba al baño a hacerlo, yo no soy tonta, yo no se lo permitía, siempre le hablaba a Julián. Cuando Julián falleció, yo dejé de salir con Imelda".

Finalmente, afirmó que Imelda no puede desmentirla y si quiere que la busque directamente para demostrarle que no miente, además de recalcar que Julián sí tuvo dichos problemas, pero siempre buscaba ayuda para estar limpio, y que ahora ella debería de hacer lo mismo por su hijo: "Cuando íbamos a lugares ella todavía estaba casada, y quería ir a ligar. Sí fue algo negativo en la vida de Julián. Sí (se casó por interés), las personas como Imelda no se casan por amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui