Alfredo Adame se lanza con todo en contra de Karla Sofía Gascón: "Es un actor frustrado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón es hoy por hoy una de las celebridades que más está dando de qué hablar por su participación en Emilia Pérez, película que ha sido multinominada en los Oscar y en otras ceremonias de cine de gran renombre; sin embargo, es bien sabido que los mexicanos no parece estar muy contentos con la cinta, puesto consideran que se trata de un filme que no respeta del todo los temas tan delicados que está tocando como es el caso de la desaparición forzada, el narcotráfico y la transexualidad.

Debido a ello, la prensa mexicana recordó el periodo en el que Karla Sofía aún era conocida como Carlos Gascón y trabajaba en Televisa, por lo que no dudaron en abordar el tema cuando se encontraban hablando con el exconductor de Hoy, Alfredo Adame, quien no dudó en hundir al actor de Nosotros los Nobles, al asegurar que no tenía una buena reputación en la empresa de San Ángel, motivo por el que jamás lo contrataron para papeles más importantes.

Todo ocurrió cuando un reportero cuestionó a Adame sobre qué le parecía la nominación de Karla Sofía Gascón a ‘Mejor actriz’ en los Oscar, a lo que el actor respondió: “Es un pésimo actor, es un actor frustrado, fracaso. Andaba por Televisa, malencarado. Nadie lo pelaba, no tenía amigos y andaba ahí vagando. Muchas veces se me quedó viendo con recelo. Lo llamaron para una telenovela, no pasó nada, pasó sin pena ni gloria. Lo despacharon por mal actor. No tuvo nada, fue un fracaso”, declaró el famoso.

Pero esto no fue todo, ya que Alfredo Adame declaró que no estaba de acuerdo con la nominación de Gascón a ‘mejor actriz’ debido a que cree que está abarcando una categoría que pertenece solo a las mujeres: “Debería estar nominado en la categoría de papeles transexuales o en la de los hombres. Está invadiendo un campo que es de las mujeres”, sentenció el polémico exparticipante de Soy famoso, ¡sácame de aquí!.

Cabe destacar que, mientras Emilia Pérez continúa causando descontento entre los mexicanos, una producción ha comenzado a alzarse como venganza en contra de la mencionada cinta y se trata del corte de Johanne Sacreblue, un cortometraje realizado por una creadora de contenido conocida como Camila D. Aurora, quien se reunió con varios artistas para armar una respuesta en contra de Jacques Audiard, director del polémico filme.

Fuentes: Tribuna