¿Dónde puedes ver las películas nominadas a los Oscar 2025? Aquí te decimos

Los Ángeles, California. - La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunciaron a los nominados para la 97ª edición de los Premios Oscar, con Emilia Pérez de Netflix liderando la lista con un récord de 13 nominaciones para una película de habla no inglesa. Le siguen The Brutalist y Wicked, ambas con 10 nominaciones, mientras que A Complete Unknown y Conclave consiguieron ocho reconocimientos cada una.

Hay que indicar que las nominadas a Mejor Película incluyen también Anora, Dune: Part Two, I'm Still Here, Nickel Boys y The Substance. Estas producciones han logrado destacarse en distintas categorías, consolidándose como las más esperadas en la ceremonia de premiación.

Disponibilidad en streaming

Muchas de las películas nominadas ya están disponibles en plataformas de streaming como Apple TV+, Disney+, Max, Hulu, Netflix, Paramount+ y Peacock, mientras que otras pueden ser compradas o alquiladas en Apple TV, Amazon Prime Video y otros servicios de VOD transaccionales. A continuación, una guía de dónde ver las principales nominadas:

A Complete Unknown: Aún no disponible en streaming.

Anora: Disponible para compra o alquiler en Apple TV y Prime Video.

The Brutalist: Aún no disponible en streaming.

Conclave: Disponible en Peacock, Apple TV y Prime Video.

Dune: Part Two: Disponible en Hulu y Netflix; compra o alquiler en Apple TV y Prime Video.

Emilia Pérez: Disponible en Netflix.

I'm Still Here: Aún no disponible en streaming.

Nickel Boys: Aún no disponible en streaming.

The Substance: Disponible en Mubi; compra o alquiler en Apple TV y Prime Video.

Wicked: Disponible para compra o alquiler en Apple TV y Prime Video.

Entre las actuaciones destacadas están Timothée Chalamet en A Complete Unknown, Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez y Demi Moore en The Substance. En la categoría de Mejor Dirección compiten Jacques Audiard (Emilia Pérez), Sean Baker (Anora), Coralie Fargeat (The Substance), James Mangold (A Complete Unknown) y Brady Corbet (The Brutalist).

En animación, Flow, Inside Out 2, Memorias de un Caracol, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl y The Wild Robot, las cuales puedes ver en alguna de las plataformas de streaming antes mencionadas, competirán por el premio a Mejor Película Animada. Por otro lado, en documentales destacan Black Box Diaries, No Other Land, Porcelain War, Soundtrack to a Coup d'Etat y Sugarcane.

Fuente: Tribuna Sonora