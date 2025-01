"Estuvo feo": Karime Pindter manda recadito a Rocío Sánchez por llamarla "come cuando hay"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Karime Pindter, después de semanas de polémicas, decidió aprovechar los cuestionamientos para mandarle contundente recado a la conductora, Rocío Sánchez Azuara, después que llena de ira, la llamara una "come cuando hay" en vivo de su programa de TV Azteca, afirmando que "estuvo feo" lo que hizo. La influencer fue severamente atacada por sus burlas al físico de Selena Gomez, quien padece Lupus.

El pasado 6 de enero, las redes se le fueron encima a Pindter al viralizarse un video de Karime Kooler en la que afirma que le "cag..." Selena, que ella ama a Hailey Bieber porque tiene la percha y el cuerpo, mientras que la cantante es una "fodonga" y debería de tomar Ozempic para ver si baja de peso. Poco después, la influencer se disculpó afirmando que "no me daba derecho a hacer los chistes tontos que escucharon. Yo he dicho que tomo Ozempic por mi resistencia a la insulina, tomarlo no es algo malo, pero si es un error hacer un chiste sobre eso dirigido a otra persona". Asegura desconocía que Selena tiene Lupus.

Dado a que la hija de Rocío falleció por el Lupus en el 2019, no dudó en irse en contra de la exhabitante de La Casa de los Famosos México, señalando que se creía influencer cuando no era nada ni nadie, y que no merecía ser llamada una mujer, porque era deplorable como hablaba de otras mujeres: "Ni siquiera me atrevo a expresar lo que esta, es que no es mujer, porque una mujer hablando así de otra mujer, que además está enferma, no merece ese título. Si no saben lo que es, no se metan. Vámonos respetando".

Ahora, tras casi un mes de los ataques, en los que también la llamó "come cuando hay" y "nadaqueverienta", Pindter en entrevista en las grabaciones de Tal Para Cual, respondió a Rocío, afirmando que aunque fueron cosas feas las que dijo, ella la entiende por lo de su hija, pero le afirma que jamás se burló de la enfermedad ni de esas personas: "Estuvo feo lo que me dijo pero a la vez la entiendo por el problema que tuvo con su hija que estuvo muy fuerte pero yo creo que mal interpreto porque yo jamás fui con las personas que tienen esa enfermedad".

La exparticipante de Acapulco Shore volvió a ofrecer una disculpa a la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place y también a Rocío, señalando que cree que se confundió, porque ya había aclarado el tema, pero aún así quiere que sepa que busca empoderar y no humillar: "Creo que malinterpretó porque yo ya había pedido perdón antes de que saliera esa nota. Pero me disculpo nuevamente ante Selena, la patrona. Me disculpo ante sus fans y ante mis fans. Yo quiero empoderar, no juzgar

Finalmente, la presentadora de Soltero Cotizado confiesa que se arrepiente de sus actitudes, pero que eso fue en el pasado, antes de entrar a La Casa de los Famosos México y madurar un poco, entendiendo que las palabras sí dañan a las personas y no hay que juzgar a los demás y menos en su físico: "Era un pódcast de moda. Se me hizo fácil ahí, en el viboreo, pero después de ‘La casa de los famosos’ y de cómo me juzgaron, entendí que ya no. Hay que cuidar los comentarios hacia los demás, especialmente hacia el físico de las damas".

Fuente: Tribuna del Yaqui