¿Fue Galilea Montijo? Conductor dice es víctima de brujería; su madre muerte le advierte

Ciudad de México.- El reconocido conductor y futuro actor, José Emilio Fernández Levy, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en la que dejó a más de uno sorprendido al asegurar que está siendo víctima de brujería, afirmando que fue Mariana Levy, su madre muerte, quien mediante una vidente le lanzó esta severa advertencia para que comience a cuidarse, ¿acaso él culpa a Galilea Montijo?

Desde hace varios años, la presentadora de Netas Divinas ha sido ligada a la santería y se le ha señalado de haberle hecho 'trabajitos' a varios de sus compañeros para frenar su carrera e impedir que sigan avanzando, incluso una expareja afirmó que tras Bailando Por Un Sueño le echó una maldición por la que no encontraba trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, Galilea no está siendo ligada a este trabajo, sino que es Ana Bárbara.

El motivo es que fue su hijo adoptivo, al cual crio desde que tenía meses de nacido cuando se casó con José María 'El Pirru' Fernández, quien afirmó que trae un trabajo de brujería, porque ha tenido una suerte terrible en la semana que no es normal, así que lo considera un hecho: "Me mordió un perro, estuve hospitalizado porque me transmitió bacterias a los tejidos blandos y a la sangre, después quedo atorado en el elevador del hospital, después llego a casa y está cerrado con seguro, le tuve que llamar a un cerrajero. Al día siguiente tenía clases, llegué tarde".

El joven que se prepara en el CEA para ser actor, mencionó que él fue con una vidente, la cual le ayuda a ponerse en contacto con su madre y su abuela también fallecida, Talina Fernández, y las tres les dijeron que sentían vibras muy raras en su contra, por lo que debería de cuidarse: "Yo fui hace poquito con una vidente por todo este tema que a mí me gusta, como comunicarme con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, y ellos mismos me dijeron que sentían unas vibras medio extrañas".

Aunque José Emilio no acusó directamente a la intérprete de Bandido, en su entrevista para Sale el Sol, declaró que no sabe bien de donde viene, pero él ya tiene más o menos una idea de donde se puede originar: "No sé de donde venga esto, no quiero suponer cosas, ya se lo imaginarán. Yo no voy a decir nada… ella (Ana Bárbara) no me está haciendo brujería, yo no dije eso… No sé, pero quién me lo esté haciendo que le pare ya porque esta semana estuvo medio rara". Esto en referencia en la pelea que ambos tienen desde hace un año.

Finalmente, declaró que por su parte él está en toda la disposición de reconciliarse con la reconocida 'Reina Grupera', y afirma que él no desea estar peleado con la creadora de Te Busqué porque la quiere mucho y lo apoyó en sus momentos más difíciles: "Estaría padre porque para qué quieres estar peleado con gente que en un momento te quiso y te apoyó y te amó. A mí me gustaría limar todo, a mí me lastima muchísimo porque ella fue muy importante en mi vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui