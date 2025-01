Golpe a Ángela Aguilar: Amante de Christian Nodal exhibe su embarazo; asegura es una niña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el polémico Christian Nodal se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente amante del cantante, empleó sus redes sociales para exhibir una foto de su embarazo, mientras está en el hospital realizando un chequeo, asegurando que espera una niña. La joven dio un duro golpe a Ángela Aguilar, debido a que señaló que el sonorense está al pendiente de ambas en todo momento.

Hace varios meses que el creador de Adiós Amor se encuentra en el centro de la polémica por supuesta infidelidad a Ángela, debido a que una mujer ha compartido una serie de fotografías que señala son las supuestas pruebas de su relación con el sonorense mientras que este se encuentra casado con la intérprete de Gotitas Saladas. La familia de la joven ha negado rotundamente que exista ese romance.

Pero la joven que se presenta en redes como Iveth, que realmente se llama Sharza Moriel, molesta por la manera en que la familia Aguilar ha tratado de desmentirla, le mandó un mensaje a Pepe Aguilar en el que afirma que tiene la mayor de las pruebas, y es que se encuentra en la dulce espera del que sería su segundo hijo. De ser cierto que el sonorense es el padre, la joven daría a luz a la hermanita de Inti Nodal, su hija fruto de su romance con Cazzu.

Ahora, mediante su cuenta de Instagram, recientemente compartió varias imágenes en la que aparece desde el hospital presumiendo su pancita de embarazo, mientras que le realizan análisis para verificar que todo está bien con ella y su bebé. Con las fotos dejó un mensaje en el que afirma que el creador de temas como Ya No Somos Ni Seremos, siempre se encuentra al pendiente de ella y la bebé, dando a entender que sería una niña.

Me da penita ver a chavitas solas en los controles con su carita toda triste. Gracias a Dios mi embarazador siempre anda pendiente de nosotras, y aunque no estuviera pendiente, por eso es bueno tener estabilidad económica si van a tener un bebé. Consejito nomás", externó.

Finalmente, la joven señaló que como consejo, las mujeres deberían de tratar de no embarazarse al menos que tengan una relación muy estable y sepan que el padre va a hacerse responsable de la criatura, y si no lo están, que al menos ellas tengan estabilidad económica para darle una buena vida: "No se embaracen si no están seguras de que el papá del bebé se va a hacer cargo y tampoco si no tienen estabilidad económica para mantenerlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui