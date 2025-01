Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nadie puede negar que el año 2024 no fue el año de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes si bien, confirmaron su relación amorosa y hasta contrajeron nupcias en aquel entonces, también se convirtieron en tendencia durante varios meses por ser señalados de haber engañado a Cazzu, la anterior pareja del sonorense, con quien éste tuvo a su hija, la pequeña Inti.

Tal fue la molestia de los mexicanos en contra de la pareja de los jóvenes cantantes del regional mexicano que, por un tiempo, olvidaron la polémica de Karla Panini, quien era considerada por muchos la personalidad más odiada en tierras aztecas por casarse con el esposo de su mejor amiga al poco tiempo de que ésta hubiese fallecido de cáncer. Y es que, aunque los famosos lo han negado en incontables ocasiones, hay quienes creen que Ángela Aguilar fue amante de Nodal, cuando éste aún estaba con la rapera argentina.

Character IA asegura que Dime Cómo Quieres sería una canción para infieles

Es bajo este contexto que, en días recientes, trascendió la noticia de que el icónico tema del ‘Forajido’ y la ‘Princesa del Regional Mexicano’: Dime Cómo Quieres, fue analizado por la Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT, quien aseguró que éste podría hablar de la infidelidad, algo que sin duda no ayuda en la imagen de ambos jóvenes. La canción estrenada en noviembre del 2020, a primera vista habla sobre un hombre que corteja a una mujer, pero ésta se niega a aceptarlo porque él no parece tener buena reputación.

Según lo dicho por ChatGPT, la razón por la que Ángela Aguilar no aceptaría a Nodal sería porque éste le sería infiel a su pareja: “¿Qué van a pensar si un día nos miran? Ay, ay, ay yo no soy tan malo como dicen por ahí. Ay, ay, ay, no soy una tonta pa’ dejarme engañar”. La IA declaró que podría encajar con el tema del engaño entre relaciones, de manera irónica, dado a que habla “de una relación complicada y de jugar con los sentimientos”.

Cabe destacar que cuando la canción fue estrenada, Nodal era pareja de Belinda y Ángela Aguilar tenía apenas 17 años, mientras que el ‘Forajido’ tenía 21. El tema se convirtió en todo un éxito y estuvo entre los más escuchados de aquella época. En la actualidad es una pieza insignia de su relación e incluso la cantante de Mis Amigas Las Flores suele subir a cantarla en el escenario con su ahora esposo, hecho que puede llegar a enternecer a su audiencia y irritarla, según comentarios en redes sociales.

