Imelda Tuñón rompe el silencio y aclara si tuvo un romance con esposo de Maribel Guardia

Ciudad de México.- El pasado martes 21 de enero, un escándalo explotó en la familia de Maribel Guardia, luego de que la mencionada actriz impusiera una denuncia por violencia familiar en contra de su nuera, Imelda Tuñón, algo que sorprendió a sobremanera a propios y ajenos debido a que las famosas se habían mostrado como un frente unido luego de la muerte del cantante, Julián Figueroa, en el año 2023.

Como muchos sabrán, en el lapso de una semana, una gran variedad de hechos sobre la familia han salido a la luz y varios se mantienen como rumores, como por ejemplo, el hecho de que Maribel y su marido encontraron a un hombre en paños menores en la habitación de Imelda, así como también sobre una supuesta crisis marital entre la actriz de Corona de Lágrimas y Marco Chacón, quien habría engañado a la famosa.

Uno de lo rumores apuntaba a que la tercera en discordia en la relación entre Maribel Guardia y Marco Chacón, era Imelda Tuñón, esto después de que trascendió el trato que ambos exhibieron durante la premiere de una película; sin embargo, la cantante salió a desmentir todo el tema en una entrevista, en la que expresó que el marido de su suegra era más bien una figura paterna para ella, lejos de verlo de alguna forma romántica.

Imelda Tuñón declaró que, incluso en algunas ocasiones tenía que ocultarse al entrar a la casa de Maribel Guardia a deshoras, puesto Chacón solía regañarla siempre: “Marco es la figura paterna de la familia, es como un papá para mí, es un abuelo para José Julián (…) es como una figura paterna en mi vida porque igual me regaña, me dice qué está bien, qué está mal; cuando yo sé que voy a llegar tarde a la casa me escondo para que no me vea”.

Imelda continuó su relato resaltando que sentía un gran afecto por Chacón e incluso señaló que su hijo lo veía como su ‘abuelito’, pese a que éste sería en realidad Joan Sebastián: “Es como una figura paterna y pues yo lo quiero mucho, José Julián lo quiere muchísimo, es su abuelo al final de cuentas”. Cabe aclarar que dichas declaraciones de Tuñón fueron realizadas antes de que todo el pleito legal estallara.

