Lupillo Rivera manda carta a Donald Trump para abogar por los migrantes deportados

California, Estados Unidos.- Lupillo Rivera, al igual que otros artistas que residen en Estados Unidos se ha mostrado consternado con la iniciativa de enviar una carta redactada para el presidente Donald Trump, a quien le pidió de la manera más sentida que reconsiderara su iniciativa de enviar a los migrantes de regreso a su país, señalando todas las ventajas que los mismos suelen aportar para su nación.

Como es bien sabido, la familia de Rivera, son mexico-americanos (también conocidos como mexico-americanos), por lo que de alguna manera empatizan con la problemática de la deportación masiva de personas latinoamericanas hacia sus países de origen, por lo que no dudó en escribirle una carta al presidente Donald Trump, cuyo punto más fuerte en su campaña es, precisamente, la deportación de las personas consideradas como ilegales en sus países.

Con todo el respeto del que era posible hacer uso en palabras, el cantante del regional mexicano intentó despertar la empatía en Donald Trump al mostrarle todo el apoyo que los migrantes brindaban para hacer un Estados Unidos mucho más fuerte: "Vine a hablar en voz de millones de migrantes que contribuyen en esta país todos los días, que se despiertan antes de que el Sol salga y trabajan muchas horas para construir un futuro, no solamente para ellos, también para América”, señaló el hermano de Jenni Rivera.

El interprete no dudó en hablar sobre las áreas en las que los migrantes podían aportar en sus respectivas áreas: “Estos hombres y mujeres son la columna vertebral de nuestras industrias, agricultura, construcción, salud, tecnología y mucho más”, sentenció. “Son las manos que cultivan nuestra comida, que innovan nuestros negocios, son los corazones que cuidan de nuestros niños y nuestros viejitos”, continuó Lupillo.

Posteriormente, el exnovio de Belinda sentenció que muchas de estas personas solían tener una gran incertidumbre por la situación actual, así como también señaló que no solían pasarla de la mejor manera posible al vivir en Estados Unidos, puesto pasaban muchas carencias, pero debían hacerlo para poder cuidar de sus familias en otros países: “ellos ponen comida en nuestra mesa mientras la están pasando mal y no tienen para comer; construyen nuestras casas, nuestras ciudades mientras no sabemos si ellos tienen un lugar a donde ir.”

Lupillo Rivera hizo especial énfasis en declarar que, la mayoría de los migrantes, no son delincuentes como el gobierno de Trump los señala, sino que son gente que está en busca de oportunidades para mejorar su su vida, afirmando que, de permitirles que continúen en Estados Unidos sería un acto de “compasión” para quienes están buscando trabajar en dicho país para realizar un emprendimiento en sus naciones.

“Señor presidente, usted tiene el poder de hacer historia, tiene el poder de firmar un poder ejecutivo que permita a toda esta gente trabajar de manera individual y arreglar su situación migratoria de una manera digna. Haciendo esto no solamente va a cambiar la manera de vida de América, creara una nación más unida, prospera y podrán realizar su sueño americano.”

