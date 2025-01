"Me enamoré": Aleska Génesis olvida ruptura con Clovis Nienow y le manda romántico mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida modelo de origen venezolano, Aleska Génesis, una vez más está dando de que hablar, debido a que olvidó su ruptura con el guapo actor y presentador, Clovis Nienow, pues en una reciente publicación dedicada al galán, no dudo en hacerle un comentario muy romántico en el cual confesó que ella al verlo con es estilo fue que "me enamoré". Desde el anuncio de su separación se dice que no es verdad, sino una estrategia de publicidad.

Pese a que se vieron muy felices y juntos en el cumpleaños de su colega, Carlos Aydán, el pasado domingo 19 de enero, la pareja empleó sus respectivas cuentas de Instagram para informar que habían decidido terminar su relación amorosa, pero afirmando que todo se dio en los mejores términos y habían quedado como amigos que se querían mucho, se respetaban e iban a protegerse. Desde ese momento, han salido varias teorías de su separación.

Una de las teorías que más ha sonado, es el hecho de que presuntamente, Telemundo los obligaría a anunciar su soltería, para que dentro de La Casa de los Famosos All Stars, Aleska y Christian Estrada puedan generar drama sobre el fugaz romance que tuvieron en la temporada pasada, pero esta vez con más tensiones, dado a que Nienow supuestamente también estará en dicha emisión. Como era de esperarse, ambos lo han negado rotundamente.

Aleska y Clovis se separan. Instagram @clovisnienow

Pero, después de que en una cuenta de Instagram que apoyan al exparticipante de Resistiré, compartieran una fotografía de una de las galas del año pasado, en la que fue comparado con Aurelio Casillas, por su traje al estilo vaquero con botas y sombrero, todo en un tono negro, que como era de esperarse, se robó miles de suspiros y lo llenaron de cientos de halagos en el que afirman que es el "hombre más guapo" y una de ellas fue Aleska.

La empresaria, al ver esas imágenes, comentó en la publicación que: "Así me enamoré de mi ex", haciendo referencia a que viendo con ese tipo de atuendo fue que notó la galantería del presentador de Hoy Día. Este comentario se robó mucho la atención, pues poco después, Clovis comentó una serie de emojis para repartir amor, así que regresaron los rumores de que su ruptura no sería cierta.

Aleska comenta a Clovis. Instagram @clovisnienowfans

Fuente: Tribuna del Yaqui