Murió en asilo: Elsa Aguirre sufre repentina muerte y dan triste noticia de la actriz

Ciudad de México.- La reconocida estrella del cine en la Época de Oro, Elsa Aguirre, desgraciadamente se encuentra vestida de un devastador luto por la repentina muerte de su amada hermana, Alma Rosa Aguirre, quien pasó sus últimos días en un asilo, y pasando por la terrible pena de no poder ir a despedirse de una de las personas que más amó. Directora de la casa de asistencia a actores de la tercera edad dio una triste noticia sobre la ausencia de la actriz de Televisa.

La Casa del Actor, la cual es una casa de asistencia, o asilo, para actores, mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió un mensaje en el que enviaban sus más profundas condolencias a Elsa por el deceso de su amada hermana, asegurándole que no estaba sola, sino que estaba rodeada de amor: "Con gran pesar comunicamos el deceso de nuestra querida compañera y admirada actriz Alma Rosa Aguirre, quien falleció anoche en La Casa del Actor, rodeada del cariño y respeto de sus compañeros, huéspedes, directora y miembros del patronato".

En ese momento, la actriz de El Pasajero Diez Mil, filme que hizo junto a Alma Rosa, no se pronunció, pero ahora, este miércoles 29 de enero, tras la cremación de su hermana, se pronunció mediante su cuenta de Instagram con un mensaje que conmovió a millones y varias fotografías al lado de Alma Rosa a lo largo de los años: "El amor nunca muere, el alma trasciende a otro plano, pero el amor es eterno. Gracias #almarosaaguirre por haber estado conmigo siempre en este largo camino en esta vida #juntassiempreenlaeternidad".

Elsa se despide de Alma Rosa. Instagram @elsa.aguirre.official

La directora de dicho lugar, Yusita Furlong, después del velorio y la cremación de la difunta actriz, mencionó que Elsa no pudo viajar a la Ciudad de México, y se quedó en Cuernavaca, donde radica, debido a que tuvo problemas de salud, afirmando que está sufriendo mucho porque adoraba a su hermana: "No pudo asistir a las honras fúnebres de Alma Rosa debido a complicaciones en su salud. Claro que estaba muy afligida, pero también muy agradecida porque (su hermana) vivió muy bien, porque no sufrió"

Aunque no mencionó si Elsa estaba delicada o que fue lo que le sucedió, declaró que pronto ella misma irá a Cuernavaca para entregarle la urna con las cenizas de su hermana, siendo contundente al afirmar a Sale el Sol, que ambas mujeres se adoraban y lamentaba mucho el que Elsa no pudiera ir a darle el último adiós. Yusita declaró que las causas de muerte fueron naturales, pues ella solamente se fue a dormir y ya no despertó.

Fuente: Tribuna del Yaqui