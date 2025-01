"Ni te acerques": Actor de Televisa lanza amenaza al 'Malilla' por coquetear con su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador, Luis Felipe Tovar, recientemente aprovechó una entrevista con Pati Chapoy para dejar en claro que es un padre protector, debido a que no tuvo reparos al momento de lanzar contundente amenaza al querido cantante conocido como El Malilla, tras coqueteos con su hija, señalando que aunque María Fernanda Tovar, lo ama, que mejor "ni te acerques", porque él es el más malo.

El Malilla, cuyo nombre real es Fernando Hernández, en los últimos años ha tenido un éxito impresionante con sus discografías, convirtiéndolo en uno de los exponentes del reggaetón más famosos e importantes de la actualidad. Pero, como muchos de los de su género, el intérprete no solo ha dado de que hablar por su carrera, sino por su vida amorosa, en la que se sabe que es soltero y se le ha visto coquetear con Karime Pindter, sin embargo, ahora hasta se dice que tendrá boda muy pronto.

María Fernanda, la hija del actor de melodramas como Los Sánchez y Juegos Interrumpidos, recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok, que se viralizó de inmediato hace varios días, debido a que no tiene reparos al momento de externar su amor por El Malilla y le afirma que muy pronto van a llegar al altar, pero que está en sus manos el convencer a su padre: "Ya le dije a mi papá que nos vamos a casar, Malilla. Ahora depende de ti ganártelo".

El Malilla. Internet

Dichas declaraciones, al volverse tan virales, especialmente por la inesperada reacción del actor en ese momento, llegaron hasta los oídos del intérprete de temas como Mami Tú Ven Pa'ca y Vaquero, quien inesperadamente no rechazó a la joven, simo que mediante la misma red social le dio una respuesta que dejó a todos impactados, ya que dijo que él estaba listo para conocerlo y convencerlo: "Estoy listo para conocer al suegro".

Ante esto, Luis Felipe, en su reciente entrevista para Ventaneando, dejó en claro que no se le acerque a su hija, porque él es el más malilla de los malillas: "Yo la amo con todo mi corazón y ya me metió en un terrible problemón porque en las redes sociales se le ocurrió decir que ama a 'El Malilla' y que le gustaría casarse con él. Mi hija te ama, pero ni te acerques a mi hija. Te lo advierto porque no conoces al malilla de los malillas". Hasta el momento el cantante no ha respondido al actor sus declaraciones para TV Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui