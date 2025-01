"No dejo de sangrar": Atleta de 'Exatlón México' es hospitalizada; podría abortar a su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida atleta de Exatlón México y madre de dos, Linda Soltero, ha recibido la peor noticia que una mujer en su dulce espera jamás desea escuchar ni por error: está en riesgo de abortar a su pequeño. La joven confesó que fue hospitalizada de emergencia después de que comenzó con severas complicaciones, como el hecho de que no ha dejado de sangrar desde hace varios días.

Hace mes y medio, la vida de la joven estrella deportiva de TV Azteca cambió una vez más, pues tras varios años casada, confirmó que estaba en la espera de su tercer hijo, el segundo con su pareja actual. En ese momento se mostró sumamente emocionada y feliz de que una vez más recibiría a un pequeño fruto de su amor con su esposo, recibiendo miles de felicitaciones por parte de sus miles de seguidores en Instagram.

Pero, desgraciadamente, lo que parecía ser un embarazo normal y lleno de alegrías, ahora le está causando una angustia terrible que no la ha dejado descansar desde hace días. Mediante sus redes sociales, compartió que el pasado fin de semana comenzó a sangrar y que eso la llevó a urgencia donde fue internada para sus estudios: "Amigas quiero compartirles que este fin de semana tuve un sangrado (con 19 semanas de embarazo). Cuando mi esposo y yo vimos que estaba sangrando nos congelamos porque sabíamos que algo estaba mal".

Linda anuncia su embarazo. Instagram @lindasolteroo

Trágicamente no fue la peor noticia, pues los médicos indicaron a la colega de David 'La Bestia' Juárez, que está en riesgo de abortar a su tercer descendiente, y está asustada dado a que no ha dejado de tener sangrado desde ese día, por lo que seguirá en reposo y observación los siguientes días: "Me llevó deprisa al hospital y me dijeron que tengo riesgo de aborto. Eso nos entristece bastante, créanme era algo que no esperábamos escuchar. Desde ese día no he dejado de sangrar. He estado en responso y así estaré los próximos días".

Finalmente, pidió a sus miles de seguidores y colegas que oren mucho por ella y por su pequeño ya que desea poder salir de esta y salvar la vida de su bebé neonato, señalando que confía en las decisiones que tome Dios para su vida, pues él tiene el verdadero control de todo: "Ahora lo único que nos queda es esperar en Dios y confiar en que él tiene el control de todas las cosas. Les pido mucho oren por nosotros. Gracias por siempre estar para mí Los amamos familia".

En mis oraciones, tú, tu bebé y tu familia. Que Diosito los cuide y acompañe", "Dios en control, oramos por ustedes", "En oración por ustedes Linda! Les mando un fuerte abrazo, los queremos" y "Te mando toda la buena energía del mundo mi Lin", externaron varios fans.

Linda podría perder a su bebé. Instagram @lindasolteroo

Fuente: Tribuna del Yaqui