"No lo conozco": Lucía Méndez desmiente romance con Antonio Pérez Garibay, padre de 'Checo Pérez

Ciudad de México. - La reconocida actriz y cantante mexicana Lucía Méndez ha salido al paso de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez. Durante la celebración de su cumpleaños número 70, la intérprete de Un alma en pena desmintió categóricamente cualquier tipo de relación con el político y exdiputado.

En una entrevista con el programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda!, Méndez respondió de manera contundente cuando le preguntaron sobre su estado sentimental: "Tranquilo, tranquilo". Sin embargo, al ser cuestionada directamente sobre las declaraciones recientes de Pérez Garibay, la estrella mexicana no dudó en expresar su sorpresa.

¡Ay, no! Es que el papá de Toño Pérez anda de promoción de medios, lo he visto dos veces en mi vida, soy sincera", afirmó la actriz, dejando claro que no existe un vínculo entre ellos más allá de esos encuentros esporádicos.

Pero eso no fue todo, pues Méndez también se mostró desconcertada por la insistencia del político en relacionarla con él. "Y no entiendo, es como muy chistoso todo lo que está haciendo. Le gusta la publicidad, yo creo, porque yo no lo conozco bien", declaró la famosa.

Cuando se le preguntó si creía que Pérez Garibay disfrutaba de la exposición mediática, la también empresaria reiteró: "Pues yo creo, porque de otra manera, ¿cómo te lo explicas? No lo conozco bien, lo he visto dos veces en mi vida, sale y dice: ‘no, Lucía y yo hemos salido muchas veces’, o sea, yo no… no entiendo", apuntaló.

Por su parte, Antonio Pérez Garibay ha expresado en entrevistas anteriores su admiración por la cantante, destacando su talento y carisma. Aunque afirmó que no hay prisa en definir su relación, sus comentarios han generado especulaciones sobre un posible romance, algo que Méndez ya se encargó de desmentir rotundamente.

Con esta declaración, Lucía Méndez deja claro que su corazón sigue sin compromiso y que, al menos por ahora, no hay nada más que una coincidencia mediática con el padre del reconocido piloto mexicano. Ya veremos qué les depara en el futuro a la famosa y al empresario, respectivamente.

Fuente: Tribuna Sonora