¿Taylor Swift y Blake Lively siguen unidas pese a conflicto legal con Baldoni? Así se les vio

Los Ángeles, California. - A pesar de la controversia que envuelve a Blake Lively y Justin Baldoni, Taylor Swift sigue siendo cercana a su amiga, según confirmó el medio Page Six. Una fuente negó los rumores de que la superestrella del pop intentara distanciarse de Lively, asegurando que su relación no se ha visto afectada por la disputa legal.

Sin embargo, Swift, de 35 años, se ha mantenido al margen de la polémica y no ha emitido declaraciones sobre el conflicto legal entre Lively, de 37, y Baldoni, de 41. Aunque en el pasado ha sido vocal en la promoción de proyectos de amigos cercanos, ha optado por no hacer una campaña pública de apoyo a It Ends With Us, la película protagonizada por Lively y dirigida por Baldoni.

Cuando el filme, basado en la novela de Colleen Hoover y centrado en la violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024, Swift no instó a sus seguidores a verla, como lo hizo con Blink Twice, la película de su amiga Zoë Kravitz. Sin embargo, sí contribuyó a la banda sonora, permitiendo el uso de su canción My Tears Ricochet en una escena clave y en el tráiler.

La disputa entre Lively y Baldoni escaló cuando el actor y director presentó una demanda por difamación y extorsión de 400 millones de dólares contra la actriz. En su denuncia, Baldoni afirmó que Lively utilizó a Swift y a su esposo, Ryan Reynolds, para presionarlo a aceptar modificaciones en el guion.

El director de Jane the Virgin alegó que se reunió con el trío en el penthouse de Lively en Nueva York para discutir una escena clave de la película. Más tarde, envió un mensaje a Lively agradeciendo sus cambios en el guion:

Realmente amo lo que hiciste. Realmente ayuda mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan o Taylor)", escribió Baldoni.

Sin embargo, sus abogados argumentaron que, en retrospectiva, su cliente se sintió obligado a elogiar las modificaciones y que había sido presionado por dos de las celebridades más influyentes del mundo.

La demanda también incluye un supuesto mensaje de texto en el que Lively se refería a Swift y Reynolds como sus "dragones", haciendo alusión a la serie Game of Thrones:

Si alguna vez ves Game of Thrones, apreciarás que soy Khaleesi, y como ella, tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero generalmente mejor. Porque mis dragones también protegen a aquellos por los que lucho. Así que realmente todos nos beneficiamos de esos hermosos monstruos míos. Tú también lo harás, te lo prometo", escribió la actriz.

Los abogados de Baldoni sostienen que su cliente no solo lidiaba con Lively, sino también con el poder mediático de Swift y Reynolds.

La batalla legal comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California y posteriormente demandó a Baldoni por acoso sexual, angustia emocional y pérdida de salarios.

Según Lively, Baldoni la hizo sentir incómoda en múltiples ocasiones, mencionando su historial de adicción a la pornografía, sus conquistas sexuales pasadas, y acercándose a ella mientras amamantaba. También lo acusó de preguntar a su entrenador en el set sobre su peso y de haber lanzado una campaña de desprestigio en su contra.

Baldoni ha negado todas las acusaciones, calificándolas de "categóricamente falsas", y su equipo ha filtrado imágenes detrás de cámaras y una nota de voz en la que se disculpa, intentando probar su inocencia.

Por su parte, los abogados de Lively aseguran que la demanda de Baldoni es parte de "un libro de jugadas del abusador" para silenciar a su clienta.

En medio del escándalo, Blake Lively ha optado por un perfil bajo. Ella y Reynolds no asistieron a los Globos de Oro a pesar de la nominación del actor. Sin embargo, recientemente fue vista apoyando a su amigo Hugh Jackman en un evento.

Lively y Swift no han sido vistas juntas desde octubre de 2024, cuando la pareja de actores asistió al Eras Tour en Nueva Orleans, dos meses antes de que las acusaciones contra Baldoni salieran a la luz.

El conflicto sigue en desarrollo, y mientras Swift ha mantenido su distancia pública, su relación con Lively parece permanecer intacta en el ámbito personal.

Fuente: Tribuna