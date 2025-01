Tiembla Andrea Legarreta: Alfredo Adame anuncia demanda contra famosa conductora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor y actor Alfredo Adame de nueva cuenta se metió en una controversia ya que durante una reciente conferencia de prensa anuncio que entablaría una demanda en contra de una famosa integrante del programa Hoy. Como se recordará, el polémico galán de las telenovelas ha tenido un pleito con Andrea Legarreta desde hace varios años, pues la acusa de vetarlo de la televisora de San Ángel, sin embargo, ella no es la famosa que será demandada.

Mientras hablaba sobre su ingreso a la nueva temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo, Adame informó a la prensa que estaba por entablar acción legal en contra de la grafóloga Maryfer Centeno, quien tiene su propia sección en el matutino de Televisa. "Pasado mañana presento dos demandas penales y una denuncia civil en contra de Maryfer Centeno, sabrán ustedes cuál es la razón", inició el relato de Adame frente a la prensa.

Alfredo Adame alista denuncia contra Maryfer Centeno

El exesposo de Marypaz Banquells señaló que había decidido iniciar un proceso legal en contra de la también influencer debido a que no le gustó que se burlara de él tiempo atrás: "Presentó videos burlándose de mí, burlándose de mi pen... y con mi pen... nadie se mete, lastimó mis sentimientos", dijo con humor. Asimismo, Adame compartió de qué iba su denuncia en contra de Centeno, a quien tachó de tóxica y afirmó que su único deseo es dejarla fuera de la TV.

Daño moral, daño psicológico, daño económico, no es por amor propio, no es por dinero, es simplemente por sacar a esta persona de la televisión".

Alfredo fue tajante y cuestionó el trabajo de Maryfer y su preparación para hablar de grafología: "No puedo permitir que una persona, una charlatana, mitómana, farsante, fantasiosa, usurpadora, no tiene carrera, no es licenciad en derecho, no es perito grafóloga, no es absolutamente nada... todo lo que hace es aberrante". El exconductor de Hoy también hizo un llamado a sus fans para no seguir pagando por el trabajo de Centeno.

No compren sus libros, yo lo que pido a la sociedad es apagón total".

Finalmente, Adame compartió que se apoyará de la Ley Olimpia para las denuncias que impondrá en contra de la grafóloga, a quien señala de violar su intimidad por burlarse de su miembro viril. Es por ello que el actor quiere ver a Maryfer tras las rejas: "Quiero 6 años de cárcel, dos de las denuncias van apoyadas en la Ley Olimpia, pido la pena máxima".

Fuente: Tribuna y YouTube Qué buen chisme