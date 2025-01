Tragedia en Televisa: Querido conductor está en terapia intensiva tras delicada cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor y reportero de noticias, que ha trabajado para Televisa durante décadas, compartió una lamentable noticia a sus seguidores debido a que anunció que se encuentra hospitalizado debido a que fue sometido a una delicada cirugía. Se trata del talentoso y reconocido Alberto Paláez, quien hace algunas horas usó sus redes sociales para informar que se encontraba en terapia intensiva, dando todos los detalles.

El corresponsal de guerra originario de España aprovechó su cuenta oficial de Instagram, y también de X, para publicar un video en el que él mismo habla de su problema de salud que lo llevó al hospital, con el fin de evitar especulaciones. "Continúo en terapia intensiva, ya parece que me van a pasar a planta", dijo Peláez, mientras aparece recostado en una camilla, con bata hospitalaria y usando oxígeno para ayudarse a respirar.

Alberto Peláez fue hospitalizado y sometido a delicada cirugía

Sobre el padecimiento que lo llevó al hospital, Alberto precisó: "Lo que tenía son unos divertículos que me molestaban hace más de 15 años, me han cortado 20 centímetros (del intestino), ahora solo es tener paciencia y esperar". Los diverticulos son pequeñas bolsas que se forman en zonas suaves de la pared del intestino o colon y se trata de un padecimiento común en personas adultas mayores de 40 años.

El reconocido periodista de 60 años explicó que había postergado esta operación durante años, debido a trabajo y circunstancias personales: "Es doloroso, pero no hay mal que por bien no venga. Muy agradecido con el doctor y sobre todo con Dios, afrontándolo y gracias porque me he visto abrumado con tanto apoyo", dijo Peláez.

Finalmente el conductor, que ha sobrevivido a 20 guerras que ha logrado cubrir, envió un mensaje de agradecimiento a fans y colegas que han mostrado preocupación por su salud: "Gracias a todos por estar tan pendientes. Me siento querido y arropado", dijo el español. Famosos como Mariana Seoane, Anette Cuburu, Rebecca de Alba y Raquel Bigorra se han sumado a la cadena de oraciones y buenos deseos para Alberto, quien no ha dado una actualización de su estado desde la tarde de ayer martes.

Fuente: Tribuna