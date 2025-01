Tras dolorosa muerte, examante de Erik Rubín llega a 'Hoy' y deja en shock con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida cantante, quien tuvo un tórrido romance con Erik Rubín y quien trabajó en TV Azteca, sorprendió a todos sus fans debido a que la mañana de este martes 28 de enero reapareció en el programa Hoy y dio una inesperada noticia. Se trata de la controversial María Conchita Alonso, quien volvió a hablar de la dolorosa muerte de Dulce y su presunto vínculo con una expareja de la fallecida intérprete.

Como se recordará, la artista originaria de Tamaulipas falleció el 25 de diciembre luego de semanas delicada de salud por problemas en un pulmón, que derivaron en cáncer. Al poco tiempo de su partida salió a la luz el escándalo por su supuesto romance con un hombre llamado Francisco Cantú, quien a los días fue visto al lado de María Conchita. Esto provocó fuertes críticas hacia la también actriz cubana, quien fue acusada de traicionar a Dulce en su lecho de muerte.

María Conchita Alonso se confiesa en Hoy

Con el fin de aclarar este romance, Alonso dio una entrevista exclusiva al programa Hoy donde mandó un contundente mensaje a los que la critican: "Nada, la gente seguirá diciendo chismes, mentiras, tergiversando mis palabras, pero me va y me viene, no me importa, para nada, que quieran pensar y que digan lo que les da la gana". Posteriormente, la intérprete de temas como Noche de copas afirmó que su consciencia está tranquila:

Yo sé dónde estoy y dónde está mi corazón, sé dónde está mi corazón con mi amiga", mencionó.

Además, la cubana de 67 años pidió a los fans y a la prensa respetar la memoria de Dulce: "Ya que la dejen en paz, que descanse". No obstante, María Conchita resaltó que todo artista debe de estar consciente de que los chismes son parte de la carrera: "Así es nuestra vida, así es la vida del artista, estamos expuesto, y es 'lo tomas o lo dejas', estamos preparados para eso y para más, seguirán atacando o alabándonos".

Finalmente, la ex de Erik Rubín afirmó que seguirá disfrutando de su vida como se le dé la gana, ya que no desea vivir con arrepentimientos: "No sabemos cuándo nos vamos a morir, no necesariamente nos morimos por la edad, entonces a gozar, a hacer lo que me dé la gana mientras no perturbe a otras personas, es mi vida y yo hago lo que me da la gana", dijo contundente.

