Tras revelar problemas de salud, esposo de Maribel Guardia da inesperada noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Maribel Guardia se ha mantenido en tendencia en todos los medios de comunicación luego de que ella misma confirmara que inició acción legal en contra de su exnuera, Imelda Garza Tuñón, viuda de su fallecido hijo Julián Figueroa. Después de todo el escándalo que provocó esta noticia, la exreina de belleza tomó una drástica decisión, la cual fue anunciada por su esposo Marco Chacón.

Como se mencionó anteriormente, Guardia entabló una denuncia contra la joven cantante con la finalidad de salvaguardar el bienestar de su nieto José Julián, pues asegura que Imelda ha tenido comportamientos inapropiados, que se deberían a su adicción al alcohol y las drogas. El esposo de Maribel contó que a raíz de esta situación, la intérprete de novelas enfrentó problemas de salud, como drástica pérdida de peso e insomnio.

Tras casi una semana en silencio, Marco se encontró con reporteros de Venga la Alegría y en una breve entrevista confirmó que su famosa esposa ha decidido retomar sus compromisos laborales dentro de la obra Lagunilla Mi Barrio, el próximo viernes. Asimismo, el abogado dijo que será ese mismo día cuando la costarricense responda las preguntas de la prensa entorno al caso con su exnuera.

Primero agradecerles que estén aquí chicos, informarles que Maribel va a atender medios el viernes, a las 5:30, en el teatro, porque regresa a sus actividades, entonces, lo que ella tenga qué decir, que es la parte interesada, no yo, lo dirá ese día y en ese lugar", detalló Chacón.

Maribel Guardia volverá al teatro tras escándalo con la viuada de Julián Figueroa

Sin profundizar más en el tema, Marco recalcó que será la única vez que la también conductora de Televisa hable con ellos sobre el delicado asunto. "Voy corriendo, no quiero ser grosero, me detuve para decirles con todo cariño que así es como se va a tratar el tema, no va a haber otras declaraciones, más que esas, hasta el día viernes", dijo el litigante antes de retirarse de las cámaras.

Finalmente, ante la duda sobre cómo se encontraba la artista de 65 años por esta situación que vive con su nuera y madre de su nieto, Chacón compartió que se encuentra mejor: "Está tranquila, ella quiere hacer lo mejor para el niño, y de eso se trata nada más". Actualmente, Maribel se encuentra como responsable del cuidado del menor, esto después de que la fiscalía de la CDMX resolviera que ella era la más apta para hacerlo durante los 10 días en que se realizarán las indagaciones correspondientes.

Será justamente este viernes cuando se termine este plazo, y se podrá saber quién continuará con esta responsabilidad. De acuerdo con Álex Kaffie, la actriz costarricense habría pedido permiso a la Fiscalía para reincorporarse a sus actividades en el teatro, sobre todo porque ya recibió un anticipo por varias fechas y las debe cumplir.

Fuente: Tribuna