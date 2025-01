¿Es gay? Exponen fuerte secreto de Carlos Rivera en 'VLA' tras boda con Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de toda su carrera, la vida personal de Carlos Rivera siempre ha sido un misterio debido a que el cantante ha decidido ser muy hermético en cuanto a sus temas privados y rara vez comparte detalles al respecto. Desde que sería gay y que su relación con Cynthia Rodríguez sería falsa, los escándalos para el intérprete nunca han faltado, pese a que ellos ya se casaron y tuvieron un hijo en común.

A casi 2 años de la polémica boda entre los exacadémicos, una muy buena amiga de Carlos filtró un fuerte secreto sobre el famoso que dejó en shock a todos. Se trata de la actriz y cantante Gloria Aura, quien platicó en exclusiva con reporteros del programa Venga la Alegría y compartió detalles nunca antes revelados del artista originario de Tlaxcala, sin embargo, la información revelada no tiene nada qué ver con sus preferencias sexuales.

Gloria Aura filtra información de Carlos Rivera

Resulta que la intérprete de novelas como Esperanza del corazón, Vino el amor y La Herencia destapó cuál es la razón por la que ya no es tan cercana a Rivera, pese a que fueron muy cercanos cuando él comenzó su carrera en el teatro y compartieron escenario en puestas como Mamma Mía!. Frente a las cámaras de TV Azteca, Gloria admitió que pese a que no es muy cercana a Carlos, conserva gratos recuerdos con él.

Además, desmintió que su alejamiento sea porque al cantante se le haya subido la fama: "Es lo que pasa con las amistades con el paso del tiempo, él se casó, tiene un hijo, yo prácticamente me casé, pues los caminos (se separan)", dijo la famosa de 39 años. "Compartimos un proyecto (y los lazos) se fueron diluyendo, cuando él me necesité yo lo apoyé bien cañón, en momentos donde los dos estábamos despuntando, eso no se le olvida ni a él ni a mí", agregó.

Gloria Aura y Carlos trabajaron juntos en el teatro

Sobre porqué Carlos no la ha llamado a colaborar juntos, la famosa mexicana dijo: "Yo feliz, pero me imagino que él quiere cantar con estrellas internacionales, pero yo feliz (si me invita)". Además reiteró que pese a que el ganador de La Academia no es tan social desde que formó una familia con Cynthia, sí siguen siendo amigos: "La amistad sigue, el cariño sigue, él sabe que lo adoro con todo mi corazón, cuando lo he buscado él me contesta... la amistad sigue, el cariño sigue".

Tras escuchar estas declaraciones, Kristal Silva señaló que ella misma ha sido testigo de que Rivera sí incluye a Gloria Aura en sus momentos importantes: "Hace no mucho estuvo en un festejo de la familia de Carlos, están muy cercanos... pero sí es cierto que cuando uno es papá, ya los planes cambian".

Fuente: Tribuna