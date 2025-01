¡Escándalo! Famosa conductora confirma infidelidad EN VIVO; así descubrió que su esposo tenía amante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 2025 empieza con tremendo escándalo en la farándula pues una famosa conductora de televisión confesó que su esposo ¡tiene una amante! ¿Otra polémica en Televisa? No, sino en Multimedios. Se trata de la reconocida presentadora Vivian Cepeda, quien aparece al aire en el Canal 6 de Multimedios Televisión. La regia reveló en plena transmisión en vivo durante el especial de Navidad del canal, que su marido de 9 años le había sido infiel con otra mujer.

El video de la confesión de Cepeda se volvió viral esta semana y ha estado circulando en redes sociales. El momento de la dolorosa confesión sucedió en la sección 'El Espejo Navideño', la cual salió al aire este pasado 25 de diciembre. La conductora originaria de Monterrey, Nuevo León dio detalles de engaño al polémico conductor Ernesto Chavana, quien quedó impactado ante su historia, ya que Vivian llevaba 9 años casada con el padre de sus hijos.

Instagram @viviancepeda

Cepeda es conocida en el medio por haber participado en diversos programas de entretenimiento de Multimedios como Las Noches del Futbol y Acábatelo. En su cuenta oficial de Instagram, la conductora acumula casi 400 mil seguidores, en donde publica fotografías de sus atuendos, su vida en los foros de grabación y sus viajes. Tras ausentarse de las redes sociales por unos años, durante la pandemia su negocio de joyería quebró y la conductora cayó en una fuerte depresión que la llevó a refugiarse en casa con su familia.

Tras volver a la pantalla chica, Vivian contó a todos que también fue víctima de infidelidad de parte de su marido, quien la engañó con otra mujer tras 9 años juntos mientras ella se quedaba en casa cuidando a sus hijos. La presentadora mexicana aseguró que su marido se la llevaba de viaje a escondidas. "Quiero confesar que me engañaron después de 9 años de relación. Él me lo negaba todo pero la tipa me mandaba pruebas", dijo sobre la supuesta amante.

El sujeto le decía a la presentadora que estaba trabajando cuando presuntamente se llevaba a la otra mujer de viaje, según la conductora. "Mientras yo estaba cuidando a los niños encerrada él viajaba por todo el mundo con ella”. Y aunque la pasó mal, aseguró que ahora se siente mejor que nunca, agradeciendo haberse enterado. "Me quitaron la venda de los ojos y ahora soy feliz, gracias a Dios, ya lo superé", finalizó tajante.

Fuente: Tribuna