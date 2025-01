¿Estás grave? Actor de Televisa confirma su retiro tras 55 años por sus problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 55 años de carrera artística como uno de los mejores comediantes, recientemente el también actor de melodramas, Lalo 'El Mimo', brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que confesó que desgraciadamente enfrenta unos terribles problemas de salud, que por desgracia ya no le permiten seguir su trayectoria, confirmando su retiro de los escenarios, ¿acaso está muy grave?

Eduardo Meza de la Peña, que por más de cinco décadas ha sido llamado cariñosamente como Lalo o como 'El Mimo', después de una preparación en artes y actuación, en el año de 1959 debutó como actor con papeles pequeños en producciones mexicanas, saltando a la fama con la comedia en 1963, siendo conocida como la revelación cómica del año. Desde ese momento ha estado en novelas como El secreto de Alejandra, Sueños y Caramelos, en películas como A Gozar, A Gozar, Que El Mundo Se Va Acabar y Sangre Sureña, así como en teatro con La Soñadora y Un Engaño No Hace Daño.

Lalo, que por años fue de los principales comediantes en Humor es... Los Comediantes, declaró que él ya va a salir de los escenarios para retirarse definitivamente, debido a que él ya no puede hacerlo por sus problemas físicos de salud, que le impide estar mucho de pie como requiere la carrera: "Como ya no puedo caminar, ahora ya estoy muy viejito, sí claro (estoy viejo), entonces tengo que pues adaptar a la nueva vida, a lo que me falte de vida. No puedo trabajar en teatro, pero bueno, ni modo, aquí estoy presente con los jóvenes que empiezan".

Lalo El Mimo. Internet

El histrión de 88 años, afirmó a TV Azteca que ni siquiera ha pensado en crear un monólogo o alguna obra en la que deba permanecer sentado para poder seguir vigente en el teatro, pues señala que él ya ha llegado a su límite con tantos años de trabajo y considera que esto ya es su señal para vivir más tranquilo: "No, no, ya no puedo las piernas, ya no me sostienen, ya tengo 88 años, dos para los 90, entonces ya no, además ya tengo muchos años de trabajar, no ya".

Finalmente, con respecto a que varios colegas, como Benito Castro y Luis de Alba, conocido como 'El Pirruris', apostaron para ver quien sería el último que moriría y que se quedaría con los ahorros de los demás, este entre risas declaró que no entró en la apuesta, y al final él solo espera a que Dios diga que ya es su momento de partir de este mundo: "No, no, ni le sé, pero seguramente yo no la ganaré, porque si, cotorreabamos con Benito Castro y de repente se tropezó, se cayó y se murió y se nos fue, pero no, cuando Dios diga que ya no le hago falta a nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui