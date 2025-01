Estuvo en coma: Tras años retirada, exactriz de TV Azteca vuelve irreconocible a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de novelas, quien inició su carrera en Televisa y que hace más de una década abandonó las filas de TV Azteca, dio una grata sorpresa a sus fans debido a que recientemente confirmó su regreso a la actuación y reapareció luciendo irreconocible en el programa Ventaneando. Se trata de la talentosa Margarita Gralia, quien llegó a México en los 80's y su primer melodrama fue Amor ajeno en el Canal de Las Estrellas.

La también modelo se consolidó como una gran actriz de la televisora de San Ángel, siendo parte de otras novelas como De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada, Caminos Cruzados, por mencionar algunas, y hasta formó parte del unitario Mujer, casos de la vida real. En 1997 decidió mudarse a la empresa del Ajusco con el exitoso melodrama Mirada de Mujer y luego estuvo en otros como Besos prohibidos, Cuando seas mía, La heredera, Amor en Custodia y Tengo todo excepto a ti.

Margarita Gralia, reconocida actriz argentina

Desafortunadamente, Gralia se alejó de la actuación en el Canal Azteca Uno desde 2013 cuando grabó el melodrama Destino tras estar al borde de morir debido a una contracción reversible de arterias cerebrales, que la llevó a estar en coma. Sin embargo, la tarde de este viernes 3 de enero reapareció en la televisora debido a una entrevista exclusiva que brindó a Ventaneando desde su negocio de churros en San Miguel de Allende.

Margarita presumió ante las cámaras que se tuvo que cambiar radicalmente de 'look' dejando atrás su impactante cabello rubio por uno castaño para su próximo proyecto. Se trata de la serie Serpientes y escaleras, con la que pudo trabajar con el reconocido productor Manolo Caro. "Me buscó Manolo Caro y de verdad fue de lo mejor que me pasó este año, conocerlo y conocer a todo su equipo de trabajo", explicó la argentina.

Asimismo, la intérprete de 70 años compartió su felicidad por trabajar al lado de grandes actores como Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina y Marimar Vega: "Fue un elenco divino que me obligó a ponerme las pilas y estar. Sinceramente eso es lo que busco, cosas que me motiven". Si bien esto no es un regreso a Azteca Uno, los fans de Margarita están felices de que haya retomado su carrera y esperan pronto verla en algún melodrama del Ajusco o de Televisa.

Fuente: Tribuna