Hija de Dulce es acusada de maltratar a la actriz de Televisa; amigo expone toda la verdad

Ciudad de México.- A través de una entrevista para Sale el Sol, un hombre llamado Eduardo Acosta, aseguró que es gran amigo de Romina Mircoli, la primera y única hija de la cantante Dulce. El joven afirmó que su presencia ante la cámara no tenía otro interés más que exponer la verdad detrás de la relación entre madre e hija, revelando si es que eran cierta las acusaciones de maltrato de la joven hacía la difunta actriz de Televisa.

La reconocida intérprete de Aún Lo Amo, pese a que mantenía el animo y el deseo para salir adelante de su enfermedad, el 25 de diciembre del 2024 no pudo más y perdió la vida. Desgraciadamente para su única hija, el duelo no ha sido nada fácil, y no solo porque perdió a su madre, sino porque se ha visto envuelta en rumores terribles que la ponen como la peor hija del mundo y como la culpable de todo los males de salud en la cantante.

Ante esta situación, un amigo de la hija de la cantante con Manuel Mircoli, brindó la entrevista al matutino de Imagen TV, para dejar en claro que todo lo que se dice de ella es "lamentable" y "falso", asegurando que entiende que la gente no pueda entender el gran amor que se tenían ambas mujeres, ya que no fueron testigos como él lo fue: "Yo, que pude estar con ella en las últimas semanas, que fueron las más difíciles, verla llorar y cómo llegaban esos momentos en los que ella misma se mostraba, creo que toda la gente cambiaría toda la opinión que pueden estar teniendo al respecto de ella".

Dulce con Romina. Internet

El joven Acosta declaró que tiene muchos años de conocerlas y que al ser cercano a Romina también le tocó convivir con la intérprete de Tu Muñeca, por lo que no solo hubo ese amor en los últimos días de la artista por estar enferma, sino que en verdad desde siempre hubo una gran relación madre e hija: "De hecho, cuando estábamos en la universidad, varias ocasiones me tocó compartir también con la señora Dulce. Romina me invitaba a la casa a ver películas con ella. Nos sentábamos a ver películas de Hollywood, que a Romina le encanta".

De la misma manera, Eduardo mencionó que todos los informes en el que afirman que la actriz de Vencer La Culpa era una mujer 100 por ciento dedicada a su nieto, y que aunque estaba en el hospital, ella mencionaba al menor de ocho años y externó que solo pedía 10 o 15 años más de vida para poder verlo crecer y entrar a la universidad, apoyándolo para cumplir sus sueños, meta que desgraciadamente no podrá suceder.

Finalmente, el joven mencionó que la exintegrante de Siempre Reinas, había ocasiones en las que no podía hablar, pero hacía señas con las manos para pedirles a todos que ya la sacaran de ahí bromeando y mostrándole a su hija que todo estaría bien. Antes de terminar su entrevista, reafirmó que Romina amaba a su madre y jamás fue mala hija, por lo que pidió un alto a tan terribles acusaciones en su contra: "Es de muy mal gusto todo lo que están diciendo de Romina, que la gente ni la conoce. Si la gente fuera testigo de la manera en que ella lo vivió, el dolor que le causó, cambiarían toda la opinión".

