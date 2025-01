Jennifer Lopez a sus 55 años deja boquiabierto a millones al posar en bikini desde Aspen

Comparta este artículo

Aspen, Estados Unidos.- La icónica cantante, actriz y empresaria, Jennifer Lopez, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales que ha dejado a todos boquiabiertos. A sus 55 años, JLo ha compartido una foto en bikini en pleno invierno, mostrando una figura impresionante que ha sido objeto de innumerables elogios y comentarios positivos. La publicación, que rápidamente se volvió viral, destaca no solo su increíble físico, sino también su capacidad para desafiar el paso del tiempo con gracia y estilo.

En la imagen, Jennifer luce un bikini de color negro que resalta su tonificada figura y un sobrero de cowboy que acompañó con botas de esquimal. Los comentarios no se hicieron esperar, y tanto fans como celebridades han alabado su dedicación y disciplina para mantener una apariencia tan espectacular a su edad. Desde la década de los 90's, la belleza de la intérprete de Get Right es de las más alabadas en el medio.

El 2024 ha sido un año de altibajos para Jennifer Lopez. En agosto, la estrella presentó una demanda de divorcio contra Ben Affleck, poniendo fin a su matrimonio de dos años. A pesar de la separación, Jennifer ha mantenido una actitud positiva y se ha centrado en su carrera y en sus hijos. En una reciente entrevista, JLo habló sobre los desafíos de equilibrar su vida personal y profesional, y cómo ha encontrado fuerza en su papel de madre.

Jennifer pasa vacaciones en Aspen. Instagram @jlo

Además de su vida personal, Jennifer ha estado ocupada con varios proyectos profesionales. En noviembre, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum This Is Me... Now, que saldrá a la venta en febrero de 2025. Este álbum, que promete ser el más personal y honesto de su carrera, vendrá acompañado de una película del mismo nombre que ofrecerá a los fans una mirada íntima a su vida, como nunca antes.

La denominada 'Diva del Bronx' ha logrado una carrera impresionante que abarca más de tres décadas. Desde sus inicios como bailarina en el programa In Living Color, hasta convertirse en una superestrella mundial, JLo ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Algunos de sus momentos más destacados incluyen su papel protagónico en la película Selena, su icónica actuación en el Super Bowl y su éxito en la música con hits como On the Floor y Jenny from the Block.

A lo largo de su vida, Jennifer también se ha destacado con romances de alto perfil. Estuvo casada con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y Ben Affleck. Con Marc procreó a sus gemelos Max y Emme, quienes ahora tienen 16 años. A pesar de los desafíos en sus relaciones, JLo ha demostrado ser una madre dedicada y habla constantemente sobre la importancia de mantener una relación positiva con sus hijos.

Jennifer posa en bikini desde Aspen. Instagram @jlo

Fuente: Tribuna del Yaqui