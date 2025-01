Justicia para Liam Payne: Autoridades confirman arresto de camarero que le vendió drogas

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Todo parece indicar que tras casi tres meses de investigación llegará la justicia para Liam Payne, debido a que recientemente ha salido a la luz la confirmación del arresto del joven camarero, acusado de venderle las drogas al cantante británico. En la autopsia del intérprete de What Makes You Beautiful salieron varias sustancias nocivas para la salud, que aparentemente ocasionaron su comportamiento errático y finalmente su muerte.

En un giro inesperado de los acontecimientos, Braian Paiz, un ex camarero de 24 años, fue detenido el 3 de enero de 2025, acusado de suministrar sustancias que llevaron a la muerte del querido cantante británico de 31 años de edad. La jueza Laura Graciela Bruniard, del Juzgado Criminal y Correccional N°34, dictó prisión preventiva para Paiz a finales de diciembre de 2024. Además, se le impuso un embargo de cinco millones de pesos.

El exintegrante de la famosa banda juvenil de los 2010's, One Direction, falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer del tercer piso del Hotel CasaSur en Buenos Aires. Inicialmente, su muerte fue reportada como un accidente, pero las investigaciones revelaron la presencia de alcohol, cocaína y un antidepresivo en su organismo. La autopsia concluyó que Payne probablemente cayó en un estado de inconsciencia, desmintiendo rumores de suicidio que existió en algún punto.

Liam con Braian. Internet

Las investigaciones han sido exhaustivas, con la recuperación de chats entre Paiz y Payne que evidencian la entrega de drogas. Además de Paiz, otros implicados en el caso incluyen a Ezequiel Pereyra, empleado del hotel, y al empresario Roger Nores, ambos acusados de suministro de estupefacientes y homicidio culposo, respectivamente. Gilda Martín, gerente del hotel, y Esteban Gracia, encargado del lugar, también fueron imputados por su complicidad en el suministro de drogas. Nores recibió un embargo de cinco millones de pesos, mientras que Martín y Gracia enfrentan embargos de dos millones de pesos argentinos cada uno.

El intérprete de temas como For You, de 31 años, alcanzó la fama mundial como miembro de One Direction, una de las bandas más exitosas de la última década. Tras la disolución de la banda en 2016, Payne continuó su carrera como solista, lanzando varios éxitos y colaborando con artistas de renombre, como Rita Ora. Su trágica muerte ha dejado un vacío en el mundo de la música y ha resaltado la necesidad de abordar los problemas de adicción.

La detención de Paiz y las continuas investigaciones buscan esclarecer los detalles de este trágico suceso y llevar justicia a la memoria de Liam Payne, el cual se dice es el único deseo que Karen y Geoff Payne, padres del cantante, desean para ellos poder buscar su propia paz.

Los exOne Direction en funeral de Liam Payne. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui