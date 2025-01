Lanzan final alternativo de 'Attack on Titan' con 'Shingeki No Kyojin Requiem'; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el 5 de noviembre del año 2023, cuando concluyó uno de los animes más queridos por el público otaku, se trata del final de Shingeki No Kyojin. Como muchos sabrán (a estas alturas) el final no fue precisamente feliz y algunos cabos quedaron sueltos, por otro lado, hubo personas que no estuvieron de acuerdo con el hecho de que ‘Eren’ hablara sobre sus sentimientos por ‘Mikasa’.

Es bajo este contexto que muchos fanáticos decidieron ponerse manos al a obra y crearon historias alternativas sobre cómo consideran que debió de haber terminado Shingeki No Kyojin, es así como hace algún tiempo nació la idea de una animación que diera una cierre que, para algunos, podría resultar mucho más satisfactorio. Dado a que se trataba de una creación por y para fans, hubo quienes consideraron que esta idea nunca vería la luz.

Lanzan final alternativo de Shingeki No Kyojin

Es así que surge Shingeki No Kyojin: Requiem, en la que se abre la posibilidad sobre lo que hubiera pasado si ‘Eren’ y sus amigos hubiesen tomado decisiones distintas a las que se vio dentro de la historia de Hajime Isayama, ¿habrían tenido un final feliz?, ¿se trataría de un escenario mucho más catastrófico? Esas son las preguntas que esta nueva animación intenta de responder para los fanáticos que se quedaron con ganas de más.

Esta nueva animación será lanzada bajo el sello de Stucio Eclypse, se trata de un sitio encargado de proyectos amateur, por lo que se entiende que es completamente a parte del universo creado por Isayama y se pide que sea visto como una especie de homenaje a la visión de Hajime y a lo que sentó como base dentro del manga. Si bien, no se trata de algo 100 por ciento canónico, sí permite que la historia expanda un poco más su mundo.

Sinopsis:

Shingeki No Kyojin cuenta la historia de ‘Eren Jeager’, un joven que sueña con salir de su pueblo, el cual se encuentra rodeado de grandes murallas, para proteger a la gente de los temibles titanes que habitan en el exterior, los cuales no dudarían en devorar a los habitantes de aquel pequeño país. Si bien, la trama en un comienzo parece sencilla, no tarda en enredarse de acuerdo a los misterios que comienzan a aparecer en el camino.

Fuentes: Tribuna