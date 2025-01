Luto en Televisa: Diego Luna sufre dolorosa muerte antes de Año Nuevo y lloran su perdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un par de meses del triste luto en el que se vio envuelto Televisa, ante la tan dolorosa muerte de la famosa escritora mexicana, Ernestina Sodi, que también la sufrió el reconocido actor y productor, Diego Luna. La estrella de Hollywood sorprendió con su respuesta ante la partida poco antes de Año Nuevo de su exsuegra, en la que muchos lloraron su perdida junto a sus familiares con mensajes de aliento.

Camila Sodi y Thalía, tras semanas rezando por un milagro y deseando la recuperación de Ernestina, desgraciadamente se les informó que no logró sobrevivir a los dos infartos y a sus 64 años de edad perdió la vida, vistiendo a su familia y a todo el medio del espectáculo de un triste luto. Como era de esperarse, Luna, que es el padre de los dos hijos de Camila, estuvo presente en los últimos días de vida de su exsuegra para apoyar con el cuidado de sus pequeños.

Ahora, tras casi dos meses de la partida de la hermana de Laura Zapata, cuando Diego fue captado por la prensa, lo detuvieron para cuestionarle sobre el momento más feliz y triste del 2024, a lo que se negó rotundamente a responder con respecto al tema de la muerte de su exsuegra, recalcando que de cuestiones personales no hablaría: "Pues como tú te podrás imaginar, perdónenme, no la tomamos (la pregunta). Pero muchas gracias, ya saben que no hablo de la vida privada, pero les agradezco mucho".

Pero, sobre su nominación a los Golden Globe por La Máquina, Luna sí se pronunció, destacando la gran felicidad que siente por el reconocimiento a su película, asegurando que le daba mucho orgullo el que algo en el que puso mucho empeño y talento recibiera esta nominación: "Es bien bonito que celebren la serie, mi trabajo. Fueron como 10 años de que se sembró la semilla de La Máquina y, que le esté yendo bien, me enorgullece mucho; porque además estoy muy contento de haber participado con un equipo tan lindo, con quien tengo tantos años trabajando".

Ante esto, mencionó que pese a todo el amor, esfuerzo y esperanzas que le pusieron al filme en el que comparte pantalla con Gael García Bernal y Eiza González, no esperaba que recibiera tal reconocimiento, incluso afirmó que no siguió las nominaciones al pensar en que no llegaría a recibirla: "La verdad no la vi venir. Celebré la nominación, le hablé a todo el equipo, obviamente cotorreé con Gael, con todo el equipo de La Máquina. Celebramos mucho por teléfono, textitos, en fin. Para mí eso será una cosa muy divertida de hacer ese día, el día que toque".

Sobre a próximos proyectos, Diego declaró que para el 2025 va a estrenarse el filme El Beso de la Mujer Araña, en la que también comparte créditos con la reconocida actriz y cantante, Jennifer Lopez, asegurando que es una gran producción que es basada en una exitosa obra de teatro: "Ah, ya la hicimos, se estrena en Sundance, se llama El Beso de la Mujer Araña. Increíble, estuvo… Bueno, la van a ver, es la versión en cine de la obra de teatro musical que se estrenó en Broadway en los ochentas. Y esta es la versión cinematográfica de esa versión".

