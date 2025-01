Mujer se divorcia de su marido tras 10 años de matrimonio por besarse con Romeo Santos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un concierto, de tu artista favorito, siempre se trata de una experiencia alucinante, ya que, puedes escuchar a tu cantante interpretar tus temas preferidos en vivo, todo esto aunado a toda la energía que se desprende sobre el escenario, puede llegar a provocar fuertes emociones en los asistentes, al grado en el que hay quienes rompen en llanto, mientras que otros cometen acciones de las que podrían llegar a arrepentirse por el resto de su vida.

Un ejemplo de ello es el ocurrido en el concierto más reciente de Romeo Santos, quien terminó provocando un divorcio, de manera indirecta y posiblemente de forma accidental. Resulta ser, que la celebridad, se encontraba dando su show, cuando una mujer identificada como Daysha subió al escenario. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, la fémina no pudo contenerse y se lanzó a los brazos del cantante, pero lo que ocurrió después fue inesperado para todos.

Resulta ser que Daysha, no conforme con abrazar a la bachatero, le plantó tremendo beso entre todos los presentes. Como era de esperarse, cientos de cámaras se encontraban grabando el momento y el clip no tardó en dar el salto a Internet, donde se hizo viral. Esto en sí mismo no tendría porque traer alguna repercusión negativa, sino se toma en cuenta el hecho de que la mujer llevaba 10 años casada y que al marido de ésta no le hizo gracia que su pareja se haya besado con otro frente a miles.

Mujer se divorcia de su esposo tras besarse de Romeo Santos

Créditos: Internet

La noticia fue compartida por la propia Daysha, quien reveló que su esposo, no estaba muy feliz con las acciones de ella, por lo que decidió cortar todo el problema y le pidió el divorcio a la entusiasta fanática. Por su cuenta, ella declaró en redes sociales que siempre ha admirado a Romeo Santos y que no pudo contenerse de besarlo al tenerlo en frente; sin embargo, también aclaró que, ese beso le costó muy caro.

Comunicado de Daysha

Créditos: Internet

Y es que, según lo dicho por Daysha sus acciones provocaron una gran afectación a su familia: “Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión. Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó. De corazón, lo siento mucho, y nunca fue mi intención herirlo y lo que la presión social también ha ocasionado”, señaló ella en un comunicado en redes sociales.

Fuentes: Tribuna