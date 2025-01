Quedaría inválida: Actriz de Televisa da impactante noticia en 'Hoy' tras delicada cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de recibir la impactante noticia de que podría quedar inválida y tener que someterse a una delicada cirugía cervical, la reconocida actriz, Diana Bracho, recientemente regresó a los foros de grabaciones y le brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy, en donde dio una impactante noticia con respecto a su proceso de recuperación, afirmando que tuvo momentos inesperados que dejó helados a Televisa.

Bracho hace un par de meses, declaró a medios como Ventaneando, Hoy y De Primera Mano, que después de presentar malestares en la espalda y notó cambios en su salud, acudió al médico que le expresó que tenía un problema en las cervicales y que incluso debía de pasar por el quirófano de urgencia, ya que de no ser así podría perder la movilidad de sus piernas: "Cuando el doctor me vio me dijo: 'Usted tiene un problema de cervicales. Es operación sí o sí, si no se opera, se va a quedar inválida'".

Ahora, después de varios meses de esta información y casi un año de su operación, la actriz de Fuego en la Sangre, recibió al reportero del matutino en los foros del melodrama Las Hijas De La Señora García, en donde primeramente, negó que vaya a preparar una bioserie o un libro de su vida, ya que no quiere ventilar nada de su vida privada: "Yo soy muy discreta con mi vida personal, no me gusta andarla ventilando. Yo creo que siempre (es mejor así), y lo hago con una gran naturalidad, no creas que es que me lo proponga".

La estrella de Cadenas de Amargura, entre risas confesó que tiene muchas historias interesantes, pero que en realidad el hacer una serie sobre ella le parece algo muy egocéntrico que no se le da, pero que sí está preparando un libro de poesías propias, que habla más de lo que hay en su corazón: "Tengo 80 mil anécdotas, mi sobrino, el actor Julio Bracho, va a mi casa nomás para que le cuente yo cosas y las graba. Fíjate que en realidad, la autobiografía no se me da mucho, no sé, el ego no se me da mucho, pero sí escribí un libro de poesía, que habla mucho de mi corazón".

Finalmente, sobre su cirugía, Diana confesó que claro que le preocupo, pues era algo delicado, pero que ahora considera que fue una gran elección, ya que actualmente, tras sus terapias y aprender a caminar nuevamente, se siente con mucha más energía y combinado con el trabajo, la mantiene con un gran estado de ánimo, sorprendiendo al declarar que desea seguir en proyectos y se siente como nueva: "Tengo mucha energía, esa operación fue muy pesada, muy fuerte, una recuperación muy larga, pero ahí voy, estoy muy contenta porque ya estoy caminando, tuve que volver a aprender a caminar, estoy muy feliz realmente, como que renací, el trabajo me ánimo mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui