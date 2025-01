Quedó irreconocible: Villana de Televisa llega a 'Hoy' y habla de sus cirugías estéticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida villana de Televisa y también cantante, Felicia Mercado, recientemente ha vuelto a aparecer en la TV al llegar al programa Hoy con unas fuertes declaraciones con respecto a los arreglitos de sus colegas, hablando por primera vez sobre sus cirugías estéticas y los cuidados que tiene para cuidarse la piel y el rostro, que muchos han señalado que la hicieron que quedara irreconocible.

Felicia, al igual que muchas estrellas entrañables de la actualidad, debutó de la mano de la empresa San Ángel en el año de 1981 en el melodrama El Hogar Que Yo Robé siendo reconocida por sus papeles de villana, hasta que en el 2011 se retiró de la TV por varios años. En el 2019, al regresar de regreso a los melodramas, fue acusada de realizarse más de 30 cirugías estéticas en su rostro, pues señalaron que se veía irreconocible.

Ahora, tras tantos años en medio de estas acusaciones, la reconocida actriz, en su entrevista con Sebastián Reséndiz, negó rotundamente el que se haya realizado esa clase de arreglitos, asegurando que ha tenido tratamientos, más no ha pasado por el quirófano y es 100 por ciento natural: "Claro que no, obvio que no, claro que hay que echarle ganas, no todas con las que conviven y se operan están bien, no, hay que cuidarse, echarle ganas, ustedes ya me conocen de hace muchos años, no vamos a decir cuantos, y siempre me han visto bien cuidadita".

Felicia, mencionó que como todo, el excederse en cuidados con tratamientos o con operaciones es malo de igual manera, debido a que todo siempre debe de tener una medida, y así es como se logra llegar a ese punto de verse bien, además de afirmar que en su caso, también sirve el tener buen equipo de producción que la sabe maquillar, peinar y demás, para verse así: "Los excesos siempre son malos, los ejercicios las fiestas, todas las que se ven bien se cuidan, no es de levantarse y vámonos, no, hay que echarle ganas y arreglarnos y tener producción, yo tengo buena producción".

Finalmente, sobre el hecho de que colegas como Ninel Conde o más ya no se parezcan a lo que eran, Felicia soltó la carcajada y mencionó que esas sí era más que evidente que sí pasaron por el bisturí y que se hicieron de más, declarando que en su opinión no es necesario y solo deberían de echarle ganas a sus cuidados: "Con tratamientos no, eso sí es bisturí, si ya cambian su look es porque algo se hicieron, pero no, con tratamiento siempre es cuidar lo que ya tienes, lo que ya tu piel le estés haciendo todos los faciales y todos los aparatos nuevos y el colágeno, muy importante".

