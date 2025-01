Sacan del clóset a famosa conductora de Televisa; llega a 'VLA' y hace súplica a la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa ha vivido unas semanas difíciles, pues además de que su exprometido destapó las razones de su rompimiento, también enfrenta una fuerte polémica porque la sacaron del clóset a través de las redes sociales. Luego de toda la controversia, la estrella de televisión reapareció en el programa Venga la Alegría en TV Azteca e hizo una súplica a la prensa.

Se trata de la también exreina de belleza y modelo Marie Claire Harp, quien en el último año consiguió fama como exparticipante y panelista del exitoso reality La Casa de los Famosos México. No obstante, su carrera en la televisora de San Ángel comenzó varios años atrás siendo parte del programa Buenos Días Bandamax, Más Noche con Israel Jaitovich, República Deportiva de TUDN y hasta Las Estrellas Bailan en Hoy.

En redes aseguran que Marie Claire sería transexual

Sacaron del clóset a Marie Claire Harp

Durante los últimos meses, en las redes sociales se comenzó a viralizar la teoría de que la artista venezolana podría ser transexual, es decir, que se identifica con un sexo diferente al que nació. Toda esta controversia inició debido a que Harp mide más de 1.80 metros, sin embargo, no hay nada que lo compruebe. En una entrevista con VLA, la conductora compartió cómo la han afectado todas estas especulaciones.

En primer lugar, Marie Claire dijo: "Soy una mujer que mide 1.81 metros, que mis facciones es que no son de una niña de 15 años y yo lo entiendo, a mí genuinamente mucha gente en redes sociales me ha preguntado si yo soy trans, pero no". Posteriormente, la exprometida de José Manuel Figueroa desmintió de forma tajante ser trans: "Soy una mujer biológica, nací siendo mujer".

Asimismo, contó con humor cómo en la calle la han cuestionado por su sexualidad: "Una señora en el aeropuerto se me acercó y me dijo que 'cómo era eso que yo tenía allá abajo...' pero no sabía lo que estaba pasando". E incluso, Harp relató que hombres con los que ha salido dudan de ella: "Sí, claro... me han dicho 'tú no me engañas, tienes allá abajo', pero no, no señor". Finalmente y cambiando de tema, la venezolana le suplicó a los reporteros no volverle a preguntar sobre Figueroa.

Es pasado, pasado pisado, vámonos con nuevas historias, ahora sí que estoy harta, vamos por algo nuevo", suplicó.

