¿Se arrepintió? José Eduardo Derbez revela lo peor de la llegada de su hija Tessa: "Es carísimo"

Ciudad de México.- A mediados del pasado 2024 José Eduardo Derbez compartió con gran emoción la noticia de que se convertiría en padre, pues su novia Paola Dalay estaba embarazada. A varios meses del nacimiento de su bebé, el ánimo del actor y comediante ya ha cambiado y en una reciente entrevista con el programa Ventaneando lo peor de la llegada de su primogénita.

Si bien el hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dijo que está viviendo una gran etapa en su vida tras la llegada de Tessa, este suceso también ha traído desafíos económicos y él mismo lo confirmó: "Todo está carísimo", confesó José Eduardo al hablar sobre los costos que implica mantener un hijo. "Me puse a investigar ya desde las colegiaturas, esto, lo otro, todo se va sumando, y no manches, que es carísimo. Yo no entiendo a estas personas que dicen: 'otro hijo más y otro y otro".

Sobre su padre, Eugenio Derbez, quien tiene cuatro hijos además de él, comentó con humor: "Pues sí, ya no voy a decir nada más, pero bueno, sí, exacto. Estas personas tienen tantos hijos, pues sí tienes que chambearle mucho", pero se resistió a hablar más al respecto. Asimismo, José Eduardo confesó que la llegada de Tessa modificó sus planes laborales pues él pensaba dejar de tener agenda llena:

Justo antes de enterarme de que iba a ser papá, platicaba con mi mamá y con mi novia así de, ‘el próximo año más relajado, menos chamba, un poquito más de descanso’. Y no, ahora hay que seguir dándole para tener para la criatura", compartió.

José Eduardo Derbez se convirtió en padre hace tres meses

La pequeña, nacida en el otoño de 2024, marcó un momento importante no solo para José Eduardo y Paola, sino también para la familia Derbez-Ruffo. Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes han tenido una relación complicada en el pasado, se reunieron por primera vez en años para celebrar el nacimiento de su nieta, dejando de lado las diferencias que marcaron su separación.



El actor, conocido por su trabajo en películas como The Wish y su participación en el reality show De viaje con los Derbe, compartió cómo la llegada de su hija ha influido en su manera de elegir proyectos. "Desde la llegada de Tessa he puesto más atención en los proyectos en los que participo, pues me gustaría que en un futuro la niña pudiera disfrutarlos. Tengo una gran mayoría de mis proyectos que no son así como para niños, pero cuando hice The Wish, me di cuenta de lo mucho que les gusta lo que hago a los niños".

Sin embargo, también reconoció que algunas de sus producciones pueden no ser aptas para su pequeña. "En cuestiones de cosas algo un poquito más fuertes, pues ya le tendría que decir: 'De ahí comemos, hija. ¡Nada más no lo veas!'", dijo entre risas. Y aunque su trayectoria incluye proyectos dirigidos a un público diverso, el actor asegura que ahora busca equilibrar su vida personal y profesional para garantizar el bienestar de su familia.

Ahora hay que seguirle dándole”, reiteró José Eduardo.

Fuente: Tribuna