Tras 28 años en Televisa, actriz acaba vendiendo en bazar; así lo confesó en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, que ha trabajado para Televisa durante casi tres décadas, deja en shock a sus fanáticos luego de confesar que vende producto en bazar. Se trata de la guapísima actriz Susana González, quien platicó con reporteros del programa Ventaneando sobre su emprendimiento elaborando un shampoo artesanal que vende en mercados locales.

La también bailarina comenzó a trabajar para la empresa de San Ángel desde 1996 y es conocida por protagonizar y dar vida a villanas en los melodramas Amigas y rivales, Velo de novia, Pasión y poder, Entre el amor y el odio, La que no podía amar, Mi marido tiene más familia y la más reciente fue Mi fortuna es amarte. Además también ha protagonizado el exitoso musical, Aventurera.

Susana González vende su propio shampoo

Sin embargo, una faceta que pocos conocían de la exnovia de Eduardo Santamarina es que elabora su propio shampo artesanal y vende este producto en bazares. A través de una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando, González compartió los detalles de este emprendimiento: "En algunos bazares lo estoy poniendo, es una cosa experimental, no es un producto que yo ya lo haya sacado".

No obstante, Susana declaró que de momento no piensa dedicarse de lleno a este negocio y que solo lo hace por hobbie, aunque no descartó tomarlo en serio en un futuro: "A mí me funciona y va a llegar el momento en que yo lo pueda sacar de una forma muy especial, pero no lo quiero industrializar, quiero que se quede así, de que lo hago yo con mis manos, con mis hierbitas, no contamina el medio ambiente ni tu cuerpo".

Asimismo, la intérprete de 51 años compartió cuál fue la reacción de su esposo Marco Montero al verla elaborando su propio shampoo en casa: "Se reía muchísimo de mí porque a mí me fascinaba los domingos hacer mi shampoo, en la cocina, con mis hierbas y me decía 'no te quiero decir' y yo 'ya sé, parezco bruja'", culminó Susana ante las cámaras de TV Azteca.

