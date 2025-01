Tras 'amorío' con Andrea Legarrea, exgalán de TV Azteca hace importante confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien hace algunos años trabajó por primera y única vez en TV Azteca, sorprendió a la audiencia de Televisa debido a que hace algunas horas apareció en el programa Hoy y recordó que fue gracias a este matutino que comenzó su carrera en la televisión. Se trata del famoso actor Christian de la Campa, quien obtuvo gran popularidad luego de los coqueteos al aire que tuvo con Andrea Legarreta.

Fue en el año 2009 cuando el mexicano obtuvo su primera oportunidad en la televisora de San Ángel a través de Hoy, donde tenían un reality en el que buscaban encontrar al doble de William Levy. Durante la sección, la exesposa de Erik Rubín y Christian tuvieron un intenso coqueteo e incluso terminaron abrazados. Sin embargo, la realidad es que no hubo nada más entre ellos y todo se trató de un juego.

Christian de la Campa inició su carrera en el programa 'Hoy'

A más de 15 años de ese momento, la mañana de este viernes 3 de enero De la Campa regresó al matutino de Las Estrellas a través de una entrevista exclusiva en la que habló de sus inicios en Televisa y de otros aspectos de su carrera. El también exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo contó en primer lugar cómo fue que acabó trabajando de actor pese a que estudió algo completamente distinto:

Nunca quise ser actor, fue algo que la vida me dio, tengo tres carreras y dije 'en cualquier momento puede dedicarme a otra cosa'".

"La gente ha conectado conmigo, con mi trabajo y creo que eso es lo que también me mantiene humilde", añadió. Asimismo, Christian recordó porqué aceptó colaborar en el programa Hoy: "Fue justamente por Hoy, andaban buscando al doble de William Levy, mi hermana mandó unas fotos y me contactaron y yo necesitaba juntar dinero para irme a Estados Unidos, quería irme al FBI, yo estudié criminología, pero dije 'vamos al programa y me gano una lana para cruzarme'".

De la Campa mencionó que aunque no ganó el reality del matutino, este proyecto le abrió las puertas en San Ángel y dio inicio a una carrera llena de éxitos: "Ahí fue cuando el señor Cobo me dijo 'me interesas para ser actor' y lo calé y me di cuenta que era un reto, no era fácil interpretar personajes", explicó el intérprete.

Christian de la Campa en el programa 'Hoy'

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy