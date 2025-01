Tras infartarse en 'VLA', Ricardo Casares sufre dolorosa muerte y comparte emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi un año de haberse infartado en los foros de Venga la Alegría, el reconocido presentador mexicano, Ricardo Casares, recientemente confesó que sufrió dolorosa muerte que lo hizo replantearse la vida una vez más, por lo que compartió con sus millones de seguidores en redes sociales un emotivo mensaje en el que reveló lo que aprendió después de tan inesperadas tragedias.

Pensando que sería un día como cualquier otro, mientras se preparaba para salir al aire en el matutino de TV Azteca, Ricardo desgraciadamente sufrió un infarto frente a varios de sus colegas, como Pato Borghetti, que aterrados y sin saber que hacer comenzaron a pedir ayuda a los paramédicos y se quedaron al lado de presentador hasta que lo colocaron en la camilla y se lo llevaron a un nosocomio en la Ciudad de México.

Ahora, con el Año Nuevo, decidió compartir un video en su cuenta de Instagram en el que mostró varios momentos de su 2024, que fue uno tan complicado como bendecido para él, recordando su infarto, la manera en que sobrevivió y lo mucho que ha aprendido desde ese momento: "¡Qué año este! Lo empecé bailándolo en Reforma y dos meses después me estaba muriendo en la sala de un hospital. Sobreviví, pero no es algo aislado; es algo con lo que debo lidiar todos los días. Para eso, debes encontrar motivación y disciplina".

Casares externó que estuvo a nada de perder la vida y ahora agradece más que nunca lo que tiene, señalando que los servicios médicos, así como el personal que estuvo realizando sus rehabilitaciones son la causa de que se encuentre recibiendo el año 2025: "No es una exageración cuando digo que los médicos de la rehabilitación me salvaron tanto la vida como los que me atendieron en el hospital".

Desgraciadamente, pese a superar ese difícil momento de salud y pensar que ya estaba encaminando a mejores momentos, sufrió la terrible perdida de su perro, que fue su mejor amigo y compañero por más de 14 años, declarando que una vez más, eso cambió su vida y le hizo ver las cosas de una diferente perspectiva: "Después de 14 años, me tocó despedirme de mi gran amigo y maestro. Fue mi primer perro y me cambió la vida. En el día que tenía que tomar la decisión más difícil, él decidió irse en mis brazos".

Finalmente, el presentador declaró que pese a todo lo que ha vivido, lo que ha debido de enfrentar y cambiar, desde que sobrevivió a su infarto, se ha prometido el no dejarse caer y simplemente convertirse en alguien más fuerte en cada momento: "El 27 de febrero me puse una misión: salir más fuerte. Estoy emocionado por lo que trae este nuevo año, listo para abrazar cada oportunidad y desafío".

