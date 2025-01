¿Vetada de Hollywood? Itatí Cantoral confiesa fue recortada de filme por este fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Itatí Cantoral, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el vespertino de Imagen TV, en la que se sinceró sobre sus dificultados en el mundo artístico, ya que pese a sus esfuerzos, desgraciadamente fue recortada en filme de Denzel Washington, y de todo lo que grabó, nada fue transmitido en la pantalla grande, ¿acaso fue vetada de Hollywood?

Con más de 40 años de una impresionante carrera en toda Latinoamérica, siendo reconocida por sus papales de villana en María Mercedes y protagónicos como en la bioserie de Silvia Pinal, Frente A Ti, y melodramas como Hasta Que El Dinero Nos Separe, además de su carrera musical que va a retomar con fuerza en este 2025 al lado de su hija, María Itatí, y su hermano, con los que ya se presentó a cantarle a la Virgen de Guadalupe en la Basílica el pasado mes de diciembre del 20204.

Pero, al tener un gran talento y tantos años en el medio artístico, al igual que varios colegas, como Eugenio Derbez y Eiza González, Itatí, también ha tratado de hacerse de un lugar en la industria estadounidense, en Hollywood. Incluso ya ha tenido un par de oportunidades, con The Orange Is The New Black y en El Hombre en Llamas del 2004. Desgraciadamente, contrario a la serie, en el filme con Denzel, Cantoral no apareció en pantalla, confesando que esto fue a causa de su mala pronunciación del inglés, siendo recortadas todas sus escenas, pese a que sí fueron grabadas.

Pese a ese mal trago en el filme del 2004, donde incluso estuvo Carmen Salinas, Itatí declaró que en este punto de su carrera está lista para regresar a la pantalla grande o grabar en un país extranjero, afirmando que el arte es precioso porque rompe toda barrera y puede llegar a cada cultura y cada región del mundo: "Me fascinaría, creo que los actores somos ciudadanos del mundo y el arte es maravilloso en ese sentido, que rompe fronteras y puedes trabajar en muchas partes, y por supuesto que me encantaría trabajar en otro idioma".

Finalmente, la actriz reconoció que desde que era niña sabía que ser artista era su destino y hoy en día puede decir que ya sea que haya cinco o 10 marcan aplaudiendo sus obras o festejando su friendo, para ella es toda su vida y seguirá dando lo mejor, poniendo todo ese amor y pasión que siente por su carrera: "Yo soy de verdad muy afortunada, yo amo mucho mi trabajo, y agradezco mucho a mi mamá que me apoyó mucho en mi vocación, y ella sabía perfectamente que a mi el teatro me iba a dar esto que me da, que es la vida, que yo salgo de tu casa emocionada".

