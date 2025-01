Alicia Machado recibe amenazas de muerte tras humillar a Selena Gomez; súplica por perdón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en La Mesa Caliente se negara a ofrecer una disculpa por haber humillado a Selena Gomez, y tacharla de solamente hacerse "la víctima" a lo largo de toda su vida, recientemente la reconocida actriz, Alicia Machado, ha dado otro mensaje sobre el tema en el que súplica por perdón y pide a fans que se calmen, que ella no se burló de su peso ni nada, denunciando que ya hasta recibió amenazas de muerte, igual que su hija.

La exreina de belleza venezolana continúa defendiéndose de la ola de ataques que ha recibido tras haber criticado a la creadora de temas como Look At Her Now por el video que compartió llorando por los migrantes deportados en Estados Unidos. Aunque parecía que la actriz no cambiaría su postura contra Gomez, ha comenzado a viralizarse un video donde Alicia dice sentirse arrepentida de haber criticado a Selena, sobre todo después de las amenazas de muerte y los ataques que su hija ha recibido en redes sociales.

En el video, la ganadora de la primer temporada de La Casa de los Famosos, en Telemundo expresó que se arrepiente de lo dicho y que fue un momento de impulsividad, asegurando que le fascina la música de la joven: "Por una cosa que escribí impulsivamente cuando vi a esta chica que me encanta su música, por cierto, by the way, el otro día estaba revisando... ayer revisé mi playlist y creo tengo la mitad de las canciones de Selena Gomez en mi playlist, me fascina su música y lo que dice en ellas y llevan un drama con eso Dios mío, me han amenazado hasta de muerte".

Conjuntamente, la empresaria externó su descontento por los mensajes que ha recibido su descendiente, a pesar de que ella no estaba involucrada en la controversia: "Ya fueron a tratar de meterse con mi hija, a meterse en sus redes y decirle que su papá es un narco, ya mi vida, ya, ya superen el tema de mi hija, por favor, ese problema solo lo tienen ustedes no nosotros. Yo soy una figura pública desde que tengo 17 años y acabo de cumplir 47 y me han visto crecer, equivocarme y tener muchos más aciertos que errores".

En este sentido, Alicia señaló: "Ustedes saben los años que yo tengo lidiando con la envidia, nada más porque yo le dije dos cosas a esta niña y prepárense porque ahorita se lo dije a Selena y el próximo domingo será alguien de La Casa de los Famosos que a la mejor serán ustedes fanáticos. Tranquilos, relájense, no pasa nada". No obstante, la exactriz de Televisa se mostró arrepentida por haber arremetido en contra de la famosa cantante y dijo que le gustaría conocer a la estrella de Disney.

Preséntenme a Selena, yo la quiero conocer, como me han escrito a la mejor ella no tiene ni la más mínima put... idea de quién soy yo, seguramente no sabe quién soy, muy probablemente no sabe quién soy, no tiene idea de quién es esta doñita que le dijo que la mejor manera de curar la depresión es ir al gym, tienes que ir al gym para que la depresión salga", indicó.

Por último, la famosa de 48 años confirmó que mantendrá su postura de seguir bloqueando personas que la agredan por esta situación, e incluso hizo alusión al político, Sam Parker, que criticó a Gomez por la misma razón que ella lo hizo, y que hasta declaró que debería considerarse su deportación por haber "elegido a México" sobre a Estados Unidos.

Yo a la muchacha en ningún momento ni la mandé a adelgazar, ni la insulté, ni la ofendí, ¡cálmense!, además, perdón, ni que fuera La Virgen de Guadalupe, tranquilícense, sí, los bloqueo, mis redes sociales no son inodoro, muchachos, no son baños públicos, ¿por qué no van y le mientan la mad... al político?, ah, porque les cancelan las cuentas, ¿verdad?, porque les quitan los TikToks, pero aquí a la hija de Martha sí, ¡cálmense!", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui