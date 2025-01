Clara Chía, "devastada" tras separación de Piqué; enfurecería con Shakira por mudanza

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Supuestas fuentes cercanas a Gerard Piqué, han declarado que su pareja desde hace casi tres años, Clara Chía Marín, supuestamente se encuentra completamente "devastada" por su separación del futbolista, que ya se encuentra radicando en Miami, Florida. De igual manera, aseguraron que también habría enfurecido con Shakira, por hacer que el español se tenga que mudarse a Estados Unidos y cuidar de sus dos hijos en común.

Reporteros de El Gordo Y La Flaca, hace un par de días aseguró que el exfutbolista de el Barcelona, poco antes de que la reconocida creadora del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, se fuera a México para radicar ahí en lo que afina los últimos detalles de la mencionada gira, se fue a vivir a Miami, rentando un departamento muy cerca del hogar que formó Shakira con sus hijos, para cuidar de ellos en lo que ella viaja por el mundo dando conciertos.

Al parecer, y según Jordi Martín, el reportero que fue quien expuso la infidelidad de Piqué con Clara, aseguró que Chía no está bien y la han visto triste desde que se fue Piqué: "Ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja". Ante esto, le advirtió a la empresaria que no le sorprendiera que pasen cosas, pues indirectamente el exdeportista la dejó por la intérprete de Puntería: "Si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada. Se ha separado momentáneamente de Clara Chía por culpa indirectamente de Shakira".

Según explicó el reportero a Univisión, la creadora de famosos temas como Hips Don't Lie, llamó directamente a Piqué y le pidió que se fuera a Miami para cuidar de Sasha y Milán, sus dos pequeños, y este encantado le dijo que sí sin dudarlo, y desde ese momento mantienen una comunicación estrecha: "Le dice: 'Gerard necesito que te vengas a Miami y te quedes al cuidado de los niños. Es una reacción super positiva de su parte, dice: 'wow, esto es un regalo que me da la vida, nada me hace más feliz que volver a convivir con mis hijos' así que hace la maleta y se va a Miami. Se va solo, sin Clara Chía".

Finalmente, Jordi aseguró que la joven le ha puesto un ultimátum a Gerard, ya que no está nada contenta con que se haya ido a Miami sin ella y que además de todo este tan en contacto con su expareja: "No se lo ha tomado nada bien. Dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y le había dado un ultimátum". El periodista asegura que todo puede pasar en estos momentos y es seguro que terminen definitivamente.

