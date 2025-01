Cuñado de Blake Lively le ofrece disculpas a Justin Baldoni tras insultarlo por disputa legal

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni ha tomado un nuevo giro después de que Bart Johnson, cuñado de Lively, emitiera una disculpa pública en medio de la polémica. Johnson, quien está casado con Robyn Lively, hermana de Blake, utilizó la plataforma X (anteriormente Twitter) para expresar su arrepentimiento por los comentarios que había realizado en contra de Baldoni, a quien había calificado de "fraude".

El conflicto se originó cuando Blake Lively presentó una demanda contra su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, por acoso sexual. Según la denuncia, Baldoni habría lanzado una campaña de desprestigio en su contra tras sus acusaciones. En respuesta, Baldoni demandó a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, por 400 millones de dólares, argumentando que la pareja de Hollywood conspiró para dañar su reputación.

Johnson reconoció que sus comentarios contra Baldoni fueron inapropiados y aseguró que lamentaba sus palabras. "Cada vez que he dicho algo desagradable sobre alguien, me he arrepentido", escribió en su cuenta de X. Añadió que, aunque pudiera sentirse justificado en sus declaraciones, "siempre hay una mejor manera" de manejar la situación.

Hay que señalar que anteriormente, Johnson había publicado críticas contra Baldoni, afirmando que su imagen de "héroe feminista" era una farsa construida para el público. En su disculpa, el actor de High School Musical reiteró que no se trataba de un intento de evitar litigios, sino de un acto de reflexión personal.

Lively sostiene que Baldoni contrató a un equipo de relaciones públicas para emprender una "campaña de varios niveles" con el fin de dañar su imagen tras las denuncias. Según su testimonio legal, Baldoni la sometió a comentarios sexuales inapropiados en el set y compartió con ella material gráfico explícito.

Por su parte, Baldoni contraatacó demandando al New York Times por difamación y acusando a Lively de manipular los hechos para perjudicarlo. Sostiene que su carrera ha sido afectada por estas acusaciones, señalando que perdió contratos laborales y que su agente lo abandonó tras la controversia.

En solidaridad con Blake, su hermana Robyn Lively compartió fragmentos de un artículo del New York Times sobre la demanda, resaltando detalles del caso y defendiendo a su hermana. "FINALMENTE justicia para mi hermana @BlakeLively", escribió en su cuenta de Instagram, alentando a sus seguidores a informarse sobre el caso.

La disputa ha generado un gran debate en la industria del entretenimiento. Mientras algunos apoyan a Lively, otros consideran que Baldoni ha sido víctima de una campaña de desprestigio. La situación ha avivado la discusión sobre la cultura de cancelación y las estrategias de relaciones públicas en Hollywood.

El conflicto legal entre ambas partes sigue en curso, y se espera que más detalles salgan a la luz en los próximos meses. La disputa no solo afecta la reputación de los involucrados, sino que también podría tener un impacto significativo en sus carreras y en la percepción del público sobre la película It Ends With Us.

