Director de 'Emilia Pérez' asegura que el español es para "gente pobre"; mexicanos explotan

Ciudad de México.- No cabe duda de que Emilia Pérez es una película que ha sabido generar gran polémica en México al grado en el que ha generado un fuerte impacto en la cultura popular. Tan solo en diversos memes se resalta que la cinta logró varias cosas como por ejemplo: generó descontento en contra de Guillermo del Toro, afectó en las ganancias de los cines que la exhibieron, millones tuvieron que darle la razón a Eugenio Derbez con respecto a que el filme era malo, fortaleció lazos con Brasil; revivió la rivalidad con Francia, entre otras cosas.

Como algunos recordarán, los internautas tampoco quisieron quedarse con los brazos cruzados e incluso la creadora de contenido Camila D. Aurora se encargó de hacer una parodia conocida como Johanne Sacreblue, la cinta es una respuesta directa a Emilia Pérez, y cuenta la historia de dos familias enemigas que se enfrentan para ver cuál es el pan más representativo de París. El cortometraje es una sátira que emplea todos los clichés y estereotipos de Francia a manera de burla.

Si bien, esto ya tendría que ser suficiente como para dejar pasar el tema de la cinta dirigida por Jacques Audiard, la realidad es que el propio director volvió a colocarse en el paredón al hablar mal sobre aquellos que hablan español, idioma que es mayormente hablando en México y en muchos otros países de Latinoamérica, además de España. El cineasta declaró : “El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrantes”, indicaría al medio francés Kombini.

Como ya te imaginarás estás palabras enardecieron al público, quienes no tardaron en hablar del tema a través de redes sociales con respuestas como: “Y el francés es de gente que no se baña”, “Ese señor literal parece que se pone la cuerda solo”, “Pues Haití en América o Costa de Marfil, Camerún, Togo, República Democrática del Congo y otros países francófonos en África no están propiamente en una mejor situación socioeconómica que los países hispanohablantes”, “Pues con las pérdidas millonarias que va a tener su película el modesto y pobre será él”, señalaron los internautas.

¿Por qué Emilia Pérez es tan odiada en México?

Emilia Pérez es una cinta que cuenta la historia de ‘El Manitas’, un narcotraficante que busca cambiar de género, por lo que contacta a una abogada para que lo ayuden su proceso. Una vez convertido en mujer, ‘Emilia’ busca ayudar a las personas desaparecidas por el crimen organizado. Los mexicanos detestaron la película debido a que creyeron que abordaba temas delicados como la desaparición forzada, narcotráfico y la transexualidad de manera superficial y pueril.

