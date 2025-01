Edith 'N' confirma haber sido intimidada por la madre del 'Fofo' Márquez en el juzgado

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- El día de ayer se celebró la audiencia final de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, quien fue condenado a pasar 17 años en prisión por el delito de feminicidio en tentativa, así como también estará obligado a pagar más de 200 mil pesos en compensación a la víctima, Edith ‘N’, lo que marca un paso importante en la sociedad mexicana, donde la diferencia de clases está muy marcada, así como las consecuencias que estos reciben cuando realizan una acción negativa.

Si bien, el hecho de que el ‘Fofo’ haya recibido un castigo podría traer paz a Edith ‘N’, la realidad es que la víctima señaló que se sintió aterrada apenas terminó la audiencia, ¿la razón? Habría sido intimidada por la madre de Märquez, Xóchitl Alcaráz. Según lo dicho por la agraviada, la mujer se paró frente a ella y la fulminaría con la mirada, sin importarle que la policía se encontraba ahí, rodeándola y protegiéndola.

Este acto fue visto por Edith ‘N’ como una acción intimidatoria e incluso aseguró que recibió una amenaza con la mirada de la furiosa mujer: “Se paró en frente de mí, el tiempo que ella pudo aún estando los policías a lado mío, no le importó, me dio miedo, créanme que sí tengo pánico, estoy muy espantada. Me vio de manera directa amenazante, como diciendo ‘esto lo vas a pagar’. Créanme que nunca me había sentido de esa manera. Créanme que si sus ojos hubieran sido puñaladas o balas, me hubieran llegado”, declaró la afectada.

Edith ‘N’ señaló que tras este momento de tensión le quedó claro que debía temer por su vida y por la de su familia, puesto si bien el ‘Fofo’ ya se encontraba en prisión, esto no impedía que su progenitora tomase represalias en su contra, por lo que hizo responsable a la familia de Márquez por cualquier cosa que pudiera pasarle tanto a ella como a su esposo: “Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, en la manera en que me vio y tengo miedo por mi vida”.

Cabe señalar que anteriormente Xóchitl Alcaráz brindó una entrevista a Adela Micha en la que se lanzó en contra de Edith ‘N’, a quien acusó de provocar un gran daño a su familia: “Ella tiene un micrófono y no se cansa de repetir, no se da cuenta de lo que sufrimos. El psicólogo que salió a hablar de ella cómo se sentía, todo lo que decía él yo me identificaba, en todos los puntos que tenía ella, dijo que tenía un trastorno social que con año de terapia iba a estar bien”, esto le valió varias críticas a la fémina.

Fuentes: Tribuna