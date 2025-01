Erika Buenfil llega a 'Hoy' de luto y hace desgarradora revelación: "Ya sufría mucho"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Erika Buenfil, recientemente ha demostrado su lado más emotivo y la gran empatía que tiene, al llegar de luto al programa Hoy, donde dio una entrevista para recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida, haciendo una desgarradora revelación que nunca antes había hecho como tal. La 'Reina del TikTok', se sinceró sobre la partida de su madre y afirma que sintió paz cuando murió pues "ya sufría mucho", aunque quedó destrozada.

Hace 17 años, Buenfil perdió a su amada madre, María Martha López, de la cual poco ha hablado desde su deceso de manera pública, pero hace un par de semanas confesó que cada año la recuerda y desea tenerla con ella, confesando que le hizo falta más tiempo a su lado. Por este motivo, ahora que Mariana Seoane pasa lo mismo con la partida de su madre, Stella García, decidió hablar sobre ambos casos.

La actriz de Amores Verdaderos, primeramente, señaló que al saber la noticia se sintió terrible pensando en los sentimientos de la intérprete de Mermelada, pues ella recordó los propios cuando pasó por lo mismo, destacando que revivió los momentos de la partida de su progenitora y aunque uno se acostumbra a la ausencia no se olvida jamás: "Sentí horrible, revive uno momentos, yo lo único que puedo decir es que se va acostumbrando uno a esto, nunca la olvidas, siempre está contigo, sí duele".

Con respecto a que la actriz de En Tierras de Esperanza señalara que lo mejor fue su deceso, destacó que estuvo mal dicho, ya que lo correcto es externar que como hijo, al ver sufrir de esa manera a un padre deseas que pare y por ello, cuando Dios se las lleva es un alivio, pero aún así es devastador y no algo que se desea: "La oí que dijo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a su mamá, pero sí está mal dicho, se que la señora ya estaba sufriendo, y que dices que ya los estás viendo mal y ya quieres que descansen, pero uno no se acostumbra nunca".

Finalmente, externó que pese al alivio que da el saber que está en un mejor lugar donde ya no sufre, no quita ni un poco ese dolor tan desgarrador de saber que nunca más se podrá volver a estar a su lado de manera física y por eso es que solo puede decir que lo lamenta mucho: "O sea, cuando se van sí duele mucho, a mí me vino después el golpe, ya después de unos meses me pegó, entonces, pues, mi más sentido pésame nada más".

