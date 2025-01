Hermano del Fofo Márquez se convierte en centro de memes y burlas en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El miércoles pasado, Rodolfo 'Fofo' Márquez, conocido influencer del Estado de México, fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio, tras protagonizar un vídeo en el que golpeaba a una mujer en abril de 2024. Sin embargo, el que se ha llevado todos los reflectores es su hermano, Rodrigo Márquez, a quien los usuarios en redes sociales han criticado e incluso se han burlado de él por la manera en la que ha tomado esta situación.

Usuarios en diferentes plataformas han retomado algunas de las publicaciones de Ro Márquez en sus cuentas tanto de Instagram, TikTok o X. En una de las publicaciones realizadas por el hermano del Influencer, critica a las personas que utilizan la misma ropa por más de 3 días seguidos, sin embargo, una poderosa respuesta fue la que recibió por parte de uno de los internautas, quien de inmediato le recordó la sentencia de su hermano y le puso los pies en la tierra, aunque las tierras naucalpenses no sean dignas de tan importante personaje.

“Yo conozco a uno que la va a repetir por 17 años y 6 meses a partir de hoy...¡De pánico!”, escribió el usuario de Tk Tok Mau Gutiérrez en un comentario a la publicación de “Ro”.

Rodrigo Márquez se hizo tendencia en redes sociales a la salida del reclusorio de Barrientos, en el Estado de México, después de que en medio de un escándalo y lleno de personal de la prensa, decidió entrar a la camioneta, no sin antes enviar un saludo a través de la conocida Britney señal, pero también hay que ser sinceros, a muchos nos gustaría hacer lo mismo. Asimismo, el hermano del ahora sentenciado aprovechó para mandar un mensaje a todos los presentes y les ofreció acudir al pueblo donde ahora radica el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se burlan en redes del hermano de Fofo Márquez, foto: especial

Esta reacción tras la sentencia de su hermano le vino totalmente en contra, ya que las redes sociales se volcaron contra él. Los usuarios retomaron la publicación previa al juicio de su hermano, donde se observa a Rodrigo posando con la vestimenta que utilizaría para el importante momento. Los usuarios de las redes sociales se burlaron de la sentencia, pero no dudaron aceptar que él, se veía increíble.

La única realidad es que tanto Rodrigo como Rodolfo Márquez son dospersonas que parece que no tenían conciencia de lo que estaba pasando, en el caso del Fofo hacía ademanes y se reía en medio del juicio. Sin embargo, todo cambió en el momento en el que se le dictó la sentencia, no le quedó más que recibir la bendición de su madre, quien a todas luces es la segunda víctima de este caso. Por su parte, su hermano llegaba con aires de superioridad y confianza a los juicios, pero no dudó en reaccionar de manera violenta e impulsiva después de que se le informara sobre la decisión. No cabe duda que ambos fueron cortados con la misma tijera.

