Hija de actriz de 'Carrusel' llena de luto a Televisa con emotivo VIDEO: "Dejó de respirar"

Ciudad de México.- La joven Majo Laffan, que es hija de la fallecida actriz de Carrusel y estrella de México, Adriana Laffan, recientemente ha vuelto a llenar de luto a Televisa, después de que empleara sus redes sociales hace un par de horas, para compartir un muy emotivo video de su querida madre, para conmemorar su vida. La histrionista perdió la vida a los 63 años de causas misteriosas, pues afirmaron que solo "dejó de respirar".

El mundo del espectáculo se conmocionó al enterarse de la repentina muerte de Adriana, el 1 de noviembre del 2023, debido a que parecía sumamente sana, hasta que su hija Majo confirmó su deceso. En ese momento, la joven en las entrevistas afirmó que todo fue muy repentino, que comenzó con fatiga y signos de gripa, y en el hospital, poco a poco se fue deteriorando hasta morir: "La llevamos al hospital el 21 de octubre porque se oía rara su respiración y tenía una tos brutal. Ese día llevaba durmiendo desde el anterior y la vi como una llama que se va apagando poquito a poco. Me acerqué, la besé y la abracé. Le dije que siempre la iba a amar".

Ahora, a través de su cuenta de TikTok, Majo volvió a recordar la memoria de su madre con el famoso trend que se ha creado con el tema Debí Tirar Más Foto, del nuevo álbum musical de Bad Bunny, en el que comparten fotos y videos de momentos entrañables con personas o mascotas que ya partieron de este mundo. En esta ocasión, la joven compartió momentos de Adriana en novelas como Destilando Amor, Carrusel y también a su lado como madre e hija.

Naaah, la verdad es que la abracé como sanguijuela y la besuqueé hasta que me pedía su espacio vital. Solo me hubiera gustado que me acompañara más años pero sana y fuerte

"Tu mamá fue una gran actriz, su legado siempre estará presente", "Mucha fortaleza para ti, seguro está muy orgullosa desde el cielo", y "Cómo olvidar a la gran Adriana Laffan sobretodo en carrusel como mamá de Jaime palillo justo en mi infancia".

