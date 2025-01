Imelda Tuñón se realiza el antidoping; afirma a 'VLA' le quitará su hijo a Maribel Gaurdia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de denunciar que no se le dio la oportunidad de defenderse, Imelda Garza Tuñón, acaba de brindar una entrevista a Venga la Alegría, declarando que finalmente se ha podido realizar el antidoping, y todas las pruebas toxicológicas requeridas, para demostrar que es falsa la acusación de ser adicta. De la misma manera, aseguró que le quitará a su hijo a su suegra, la querida actriz, Maribel Guardia.

Hace una semana, la actriz de Corona de Lágrimas compartió con el público que tuvo que denunciar penalmente a su nuera, señalando que le dolía pero solo estaba viendo por la seguridad de su nieto. Dichas palabras alarmaron a sus seguidores, que poco después salieron en su apoyo, cuando se reveló que demandó a la viuda de su hijo Julián Figueroa, por adicción a las drogas, al alcohol y además de abandonar al menor para desaparecerse por días. En redes incluso se filtró un video de como un supuesto dealer le dejaba supuestas drogas en la entrada de la casa de Maribel.

Después de esto, el menor, José Julián Figueroa fue entregado a Maribel, e Imelda se alzó diciendo que fue una injusticia porque ni siquiera le hicieron pruebas toxicológicas, denunciando que Guardia y su esposo, Marco Chacón, estarían comprando a elementos de la Fiscalía de Justicia para que les dieran preferencias y movilizaran todo a su favor, y que por ello es que le habían arrebatado a su hijo, pero que eso no se quedaría así.

Ahora, este jueves 30 de enero, la actriz de Princesas brindó una entrevista a TV Azteca a su salida de la Fiscalía, en la que afirmó que finalmente pudo dar su declaración, y ver oficialmente las acusaciones que hizo Maribel en su contra ante las autoridades, destacando que ella confía en que harán lo correcto: "Por primera vez pudimos ver de que se me estaba acusando más completamente, yo nomás vine a dar mi declaración y a mostrar mis pruebas y yo confío en que la autoridad haga las cosas pertinentes, yo confío en el buen juicio de la autoridad".

Ante esto, comentó que finalmente pudo presentar sus pruebas a su favor, en el que desmiente muchas cosas, y realizarse el examen en el que se determina si tiene drogas en su sistema o si está limpia y lista para llevarse a su hijo a casa con ella, como debe de ser: "Yo presente unas pruebas que me hice con una perito, certificada que está autorizada por la Fiscalía, y además que presenté mis toxicológicos, que los voy a publicar en la tarde".

Finalmente, declaró que "ningún hijo debe ser arrebatado de su madre", por lo que ha comenzado a ayudar mujeres en esta situación, agregando que por el momento, ella no puede decir si su hijo volverá a sus brazos o no ahora que han pasado 10 días del escándalo, pero sí mencionó que hará todo para que vuelva con ella: "La verdad es que como es un tema complicado, las autoridades pueden decidir extenderse o no extenderse, todo depende de lo que vayan viendo, aún no me han dicho que va a pasar".

Fuente: Tribuna del Yaqui