Luis Enrique Guzmán rompe el silencio y revela por qué no fue al homenaje de Silvia Pinal

Ciudad de México.- Corría la jornada del 28 de noviembre del 2024, cuando todo México se consternó tras enterarse de la muerte de la afamada actriz, Silvia Pinal, quien era considerada como la última diva del cine de oro mexicano. En aquel momento pasaron una gran cantidad de cosas, un ejemplo de ello llegó cuando los hijos de la conductora de Mujer, casos de la vida real no se presentaron a su funeral, lo que causó indignación en mucha gente.

Por otro lado, la verdadera polémica llegó cuando Luis Enrique Guzmán tampoco se presentó al homenaje del Palacio de Bellas Artes, lo que generó que mucha gente especulara que las personas considerasen que el único hijo varón de la actriz de María Isabel no le diese el peso suficiente a la muerte de su madre y no fue sino hasta dos meses después que el músico decidió romper el silencio y hablar al respecto.

Todo ocurrió durante la transmisión del programa de Venga la Alegría, donde emitieron una entrevista de Luis Enrique Guzmán, en la que reveló que, cuando falleció su madre él estaba devastado, motivo por el que no tenía fuerzas suficientes como para asistir a su funeral: “Yo estaba devastado completamente porque no podía asimilar. Cuando se muere alguien como tu madre, no es fácil asimilar y yo no quería ir a desparrarme con mi mamá en Bellas Artes, sabía que mis hermanas y todos se iban a desparrarmar y yo ya no tenía ni lágrimas ni ganas. No la quise ver ni en féretro ni nada”.

Por otro lado, Luis Enrique Guzmán relató que, antes de que Silvia Pinal falleciera, él tuvo la posibilidad de despedirse de ella, cuando aún seguía consciente e incluso llegó a tranquilizarla: “Los últimos días tuve la oportunidad de despedirme muy bien de ella completamente consciente sabiendo perfectamente que se estaba despidiendo de mí y yo de ella, diciéndole: ‘Mamá, no te preocupes por mí, yo me encargo de todo, puedes irte tranquila que yo voy a estar en paz”, recordó el productor.

Luis Enrique Guzmán cuenta por qué no fue al funeral de Silvia Pinal en Bellas Artes

Finalmente, Luis Enrique Guzmán confirmó que la propietaria real del cuadro que Diego Rivera pintó para Silvia Pinal, es propiedad de Alejandra Guzmán, puesto la estrella de La Dueña se lo obsequió desde hace más de 20 años; pero la rockera había evitado llevárselo por respeto a su progenitora: “A Ale le regaló el cuadro mi mamá desde el 2004, pero por respeto a mí mamá, Alejandra no se lo había llevado”, señaló.

Fuentes: Tribuna