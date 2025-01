Marie Claire olvidó a José Manuel Figueroa; confiesa en 'Hoy' que tendría un nuevo galán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que para Marie Claire Harp, su historia de amor con el polémico cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, ha quedado en el olvido, puesto a que durante una entrevista para el programa Hoy, impactó a más de uno de los presentadores al mencionar si es verdad que ya tendría nuevo galán en su vida, asegurando si es que se ha vuelto a enamorar a meses de su inesperada separación.

Harp y Figueroa, tras varios años de relación y haber estado comprometidos, hace varios meses confirmaron que decidieron separarse. Al inicio todo parecía que terminaría de la mejor manera, pues todo había sido muy respetuoso, hasta que el hermano de Julián Figueroa, habló sobre su decisión, afirmando que Marie Claire no era normal y tomaron caminos diferentes porque ella estaba con "los cables cruzados" y no había mucho que hacerse en esos momentos.

Ante esto, la exintegrante de La Casa de los Famosos México, mencinó que no entendía porqué verdad es que no sé, pero tu sabes que yo no soy 100 por ciento normal amigo y las personas que son 100 popr ciento cuerdas y no tiene nada de locura, les deseo que tengan una pizca

Dar tanta vuelta, tanta lata, disfruten, salgan, vayan al gimnasio peace and love

No, no, no, todavía no hay galán, pero sí quiere que haya galán, antes era como muy cerrada de No, no, tengo que darme un tiempo, pero ya no', ya abrimos inscripciones, estoy abierta al amor, a conocer gente, a disfrutar, a viajar. Obvio (que paguen ellos)

Fuente: Tribuna del Yaqui