"Me duele": Laura Flores sufre dolorosa muerte y estremece con emotivo VIDEO de su agonía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora, Laura Flores, recientemente ha causado una gran conmoción y estremeció a Televisa, al anunciar que tristemente ha sufrido una dolorosa muerte, de uno de los seres que más ha amado en este mundo, compartiendo un emotivo video en el que no tiene reparo alguno en expresar que le "duele" y exhibir su agonía por tan lamentable pérdida.

La productora de Imagen TV, hace un par de horas compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece llorando desconsolada mientras que sostiene a su amada gata, Rockie, revelando que van a tener que dormirla en ese momento, pues está muy enferma: "Está muy enferma y ya no tiene remedio. La van a dormir, está sufriendo mucho, hemos hecho mucho por ella, lleva muchos días sin comer. Está muy débil, ya no debemos prolongar su sufrimiento".

La actriz de melodramas como Al Diablo Con Los Guapos y En Nombre del Amor, declaró que los veterinarios que la han atendido le señalaron que por más medicamentos que le den no va a mejorar de su enfermedad y lo único que hará es prolongar la agonía en la que vive: "Desafortunadamente, me toca despedirme de Rockie. Tenerla viva y con medicamento es seguir con su sufrimiento. No está bien, la está pasando muy mal".

Laura anuncia muerte de Rockie. Instagram @laurafloresmx

Devastada, y dejando en claro que ella no deseaba verla partir y daría todo para que se quedara, también externó que es más insoportable el verla sufrir de esa manera y no poder hacer más, por lo que aunque le duele es lo mejor para que descanse en paz y externó que le duele demasiado la decisión, y que iba a extrañarla eternamente: "Adiós, Rockie. ¡Me duele verte partir, pero más me duele verte sufrir, mi amor! Te amaré siempre, mi niña".

Ante la tan lamentable noticia, docenas de fans le externaron sus condolencias por su pérdida y actrices como Marjorie de Sousa externaron que comprenden su dolor: "Aaah no. Lo siento mucho mi Lau", especialmente Karla Díaz, quien afirmó que sabe bien lo doloroso que es tener que decir adiós a un ser que tanto se ama y ella es testigo de ese amor a sus mascotas que ve como hijos: "Los que amamos a nuestros pequeños comprendemos lo que estás sintiendo, te abrazamos con el corazón. Siempre has sido un ser humano increíble con tus animalitos. Mucho amor para ti y Rockie".

Laura comparte sus últimos momentos con Rockie. Instagram @laurafloresmx

Fuente: Tribuna del Yaqui