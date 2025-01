"Me volteé": Conductora de Televisa dejó a su esposo por una mujer; hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien tiene casi tres décadas de experiencia en la pantalla de Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa y televidentes debido a que hizo una inesperada confesión en pleno programa en vivo. Esta artista es conocida y recordada por haber estado casada en su juventud, pero ella misma confesó que terminó dejando a su esposo por una mujer.

Se trata de la talentosa regiomontana Montserrat Oliver, quien actualmente forma parte del exitoso programa Montse&Joe, al lado de su exnovia Yolanda Andrade, con quien descubrió su verdadera sexualidad. En el pasado, la presentadora de realitys como Reto 4 Elementos contadó que la originaria de Culiacán la ayudó a aceptar que le gustaban las personas de su mismo sexo, por lo que iniciaron su romance, el cual no duró mucho tiempo.

Sin embargo, hasta la fecha siguen siendo amigas y mantienen una gran relación tanto dentro como fuera de los foros. El primer esposo de Oliver fue un hombre que no trabajaba en el medio y Montse duró 4 años casada con él, hasta que decidió separarse. Con Yolanda duró 12 años de romance y cuando terminaron conoció a su esposa actual Yaya Kosikova, con quien se casó de manera secreta en el 2020.

Montserrat Oliver estuvo casada con un hombre antes de salir del clóset

En el más reciente episodio de Montse&Joe, la regiomontana volvió a hablar de sus preferencias y cómo esto influyó en que ella no tuviera hijos. Oliver explicó que toda su vida soñó con ser madre y cuando se divorció y descubrió su amor por las mujeres, todo cambió: "Yo siempre quise tener cuatro hijos y luego ya me divorcié, luego ya me volteé y luego ya no quise", dijo Montse con su característico humor, provocando las risas de todos.

La intérprete de telenovelas como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer contó que si bien nunca congeló óvulos, actualmente ya no se podría embarazar porque ya pasó por la menopausia. "Una ex me dijo que cómo desperdiciaba (mi genética) y que congelara óvulos y luego sí luego no y ya too late (demasiado tarde)". Y ante la pregunta de si se arrepentía de no tener hijos, Oliver respondió.

Me siento en paz, tengo mis sobrinos pero siento que hubiera sido buena mamá porque soy estricta, soy mandona", declaró Montse.

Asimismo, Montserrat resaltó que el amor que podría sentir por sus hijos, lo siente por sus animales: "Habemos quienes nos gustan los animales, entonces yo tengo mis hijos perrunos, gatunos, caballunos".

